Axios: Prima țară unde Iron Dome a fost folosit, în afară de SUA și Israel. Dezvăluiri despre ajutorul primit de Emiratele Arabe Unite

Israelul a trimis un sistem „Iron Dome” și militari în Emiratele Arabe în timpul războiului din Iran. FOTO: Getty Images

Israelul a trimis în Emiratele Arabe Unite un sistem de apărare aeriană Iron Dome, dar și militari care să îl opereze, la începutul războiului cu Iranul, au declarat pentru Axios doi oficiali israelieni și un oficial american.

În timpul conflictului, cooperarea militară, de securitate și de informații dintre Israel și Emiratele Arabe Unite a ajuns la un nivel fără precedent. Trimiterea sistemului Iron Dome în Emirate nu fusese făcută publică până acum.

De la începutul războiului, Emiratele Arabe Unite au fost ținta celor mai multe atacuri iraniene din regiune. Potrivit Ministerului Apărării de la Abu Dhabi, Iranul a lansat asupra Emiratelor aproximativ 550 de rachete balistice și de croazieră și peste 2.200 de drone. Cele mai multe au fost interceptate, însă unele au lovit ținte militare și civile din țară.

Atacurile masive au determinat Emiratele Arabe Unite să ceară sprijinul aliaților.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să trimită o baterie Iron Dome, interceptori și câteva zeci de militari israelieni, după o discuție telefonică cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, au declarat oficiali israelieni.

A fost prima dată când Israelul a trimis o baterie Iron Dome într-o altă țară. Emiratele Arabe Unite au devenit, astfel, prima țară din afara Statelor Unite și Israelului unde sistemul a fost folosit, a spus un înalt oficial israelian.

Sistemul a interceptat zeci de rachete iraniene, potrivit unui al doilea oficial israelian.

De la începutul războiului, cele două țări au cooperat atât militar, cât și politic, spun oficiali israelieni și emiratezi.

Forțele Aeriene Israeliene au efectuat, de asemenea, mai multe lovituri pentru a distruge rachete cu rază scurtă de acțiune amplasate în sudul Iranului, înainte ca acestea să poată lovi Emiratele Arabe Unite sau alte țări din Golf.

Prezența trupelor israeliene pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite ar putea fi un subiect sensibil în regiunea Golfului. Totuși, oficialii din Emirate spun că războiul cu Iranul a schimbat modul în care mulți oameni din Emirate privesc această cooperare. Un oficial a spus că oricine ajută la apărarea țării împotriva atacurilor iraniene va fi văzut pozitiv.

În Israel, însă, decizia lui Netanyahu de a trimite un sistem de apărare aeriană Emiratelor ar putea provoca nemulțumiri, mai ales pentru că Israelul era, la rândul său, sub atacuri intense.

Israelul și Emiratele Arabe Unite au semnat un tratat de parteneriat în 2020, dar de atunci, au existat diferențe de poziție între cele două state, inclusiv în privința războiului din Gaza. Cu toate acestea, oficialii israelieni și emiratezi spun că parteneriatul dintre ele este acum mai apropiat ca oricând.

Tareq al-Otaiba, fost oficial în Consiliul Național de Securitate al Emiratelor Arabe Unite, a scris într-un articol pentru Arab Gulf States Institute că Israelul s-a numărat printre țările care „au intervenit pentru a oferi ajutor real Emiratelor Arabe Unite”.

„În primul rând, Statele Unite și Israelul s-au dovedit a fi aliați adevărați, oferind sprijin prin ajutor militar important, schimb de informații și susținere diplomatică”, a scris al-Otaiba. „Nu vom uita acest lucru”, a spus un înalt oficial emiratez, referindu-se la ajutorul oferit de Israel și de Netanyahu într-un moment critic.

Un al doilea oficial emiratez a spus că același lucru este valabil și pentru alte țări care au ajutat Emiratele Arabe Unite să se apere, precum Statele Unite, Franța, Regatul Unit, Italia și Australia. „A fost un moment care ne-a deschis ochii. Am văzut cine ne sunt cu adevărat prietenii”, a spus oficialul emiratez.