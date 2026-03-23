Axios: Trump nu a negociat pacea cu un oficial de rang înalt din Iran. Ce s-a întâmplat, de fapt

2 minute de citit Publicat la 19:53 23 Mar 2026 Modificat la 20:27 23 Mar 2026

Echipa președintelui american Donald Trump nu a negociat direct cu președintele parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf (fotocolaj, dreapta) în ciuda celor afirmate de liderul de la Washington, spun surse Axios. Foto: Hepta

Președintele Trump a afirmat că emisarii săi au negociat cu un oficial iranian de rang înalt și a adăugat că părțile au căzut de acord asupra multor puncte.

Însă o verificare întreprinsă de Axios spune că, de fapt, SUA nu ar fi negociat cu un astfel de personaj de la Teheran.

Publicația citată amintește că statele lumii și piețele globale se pregăteau pentru o escaladare majoră, luni, cu ocazia expirării ultimatumului de 48 de ore dat de liderul de la Washington Iranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Însă Trump a revenit asupra ultimatumului și a amenințării de a lovi centralele electrice iraniene, invocând "negocieri productive".

Un oficial israelian a declarat pentru Axios că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au fost în contact cu președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Trump nu l-a numit pe interlocutorul iranian, invocând că nu ar vrea să-i pună acestuia viața în pericol.

"Discutăm cu un om pe care eu îl consider cel mai respectat. Nu este liderul suprem, nu știm despre acesta din urmă", a indicat președintele american.

Axios citează o altă sursă "familiarizată cu subiectul", care spune că, de fapt, nu ar fi existat încă discuții directe între Ghalibaf și echipa lui Trump.

Iranul, la rându său, a negat existența unor astfel de discuții și a susținut că liderul de la Washington a încercat doar să calmeze piețele energetice.

Mohammad Bagher Ghalibaf însuși a negat că au avut loc negocieri și a numit afirmațiile lui Trump un efort de a manipula cotațiile petroliere.

Sursă Axios: Trei țări au intermediat în weekend mesaje între Washington și Teheran

Sursa Axios a detaliat că Egiptul, Pakistanul și Turcia au transmis mesaje între SUA și Iran, duminică, și au făcut demersuri pentru a avea loc o convorbire telefonică, luni, între Mohammad Bagher Ghalibaf și echipa lui Donald Trump.

"Duminică, cele două părți au fost pregătite să înceapă discuțiile. Iranienii au fost deschiși, iar americanii au vrut și ei să acționeze, sub presiunea piețelor și a prețurilor petrolului", a menționat sursa Axios.

Trump a spus că discuțiile vor continua telefonic luni, urmând să aibă loc o posibilă întâlnire față în față.

Iranul nu a confirmat acest lucru.

Oficial israelian citat de Axios: O întâlnire față în față între reprezentanții SUA și ai Iranului ar putea avea loc în Pakistan

Oficialul israelian citat anterior de Axios a arătat că este la curent cu comunicările indirecte dintre SUA și Teheran, dar s-a declarat surprins de comentariile făcute luni de președintele SUA.

"Nu știam că lucrurile se mișcă atât de repede", a spus el.

Acest oficial a adăugat că țările care și-au asumat rol mediator încearcă să stabilească o întâlnire în capitala pakistaneză Islamabad, cu Mohammad Ghalibaf și alți oficiali reprezentând Teheranul, din partea SUA urnând să participe Steve Witkoff, Jared Kushner și, eventual, vicepreședintele JD Vance.

Întâlnirea ar fi urmat să se petreacă la sfârșitul acestei săptămâni.

Cine este Mohammad Ghalibaf, omul cu care Trump spune că SUA au discutat pacea în Iran

Mohammad Bagher Ghalibaf este un fost general în Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, fost primar al Teheranului și un apropiat al noului lider suprem, Mojtaba Khamenei.

El a jucat un rol-cheie în gestionarea efortului de război al Iranului în timpul conflictului cu Israelul și SUA din iunie anul trecut.

În prezent, este considerat oficialul civil cu rangul cel mai înalt din cercul decizional al Republicii Islamice.

Ghalibaf a fost cel care a răspuns amenințării lui Trump de a bombarda centralele electrice iraniene cu o amenințare similară, de a ataca instalațiile energetice din regiune.