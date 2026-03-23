Fost oficial republican la Pentagon: Trump nu are altă opțiune decât invadarea terestră în Iran

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook/US Navy

Unul din cei mai cunoscuți specialiști în apărare și securitate din tabăra pro-republicană, fostul oficial al Pentagonului Seth Cropsey face o analiză în Wall Street Journal în care afirmă că președintele Trump nu are altă variantă decât să invadeze terestru Iranul.

Administrația Trump se află într-un război mai mare decât se aștepta, confruntându-se cu o decizie extrem de dificilă. Președintele Trump trebuie să acționeze pentru a deschide Strâmtoarea Hormuz și a demonstra supremația incontestabilă a puterii americane. Dacă eșuează, moștenirea sa va fi una a colapsului american. Dacă va reuși, va fi pregătit SUA pentru o perioadă intensă de competiție în următorul deceniu, scrie Seth Cropsey in Wall Street Journal.

Republica Islamică Iran a fost un adversar incorigibil al SUA încă de la înființarea sa în 1979. A ținut ostatici diplomați americani, a ucis militari și civili americani, a atacat aliații SUA și a colaborat cu aproape toți ceilalți actori maligni din lume. A încercat să-l asasineze pe Președintele Trump și pe fostul Secretar de stat Mike Pompeo.

Mașinațiunile Iranului au distorsionat politica și securitatea în Orientul Mijlociu, unde SUA are interese principale. Aliații SUA se bazează pe petrolul din Golful Persic. Mișcarea trupelor și a armelor între Europa și Asia necesită un Orient Mijlociu stabil. Prin urmare, influența în Orientul Mijlociu este un element esențial al artei guvernamentale est-asiatice și al ordinii eurasiatice mai largi.

Aceste motive justifică decizia lui Trump de a se alătura Israelului în uciderea teocratului iranian Ali Khamenei și a unei mari părți din eșaloanele superioare ale Iranului pe 28 februarie. De asemenea, justifică alegerea sa de a continua campania, degradând infrastructura de rachete și drone a Iranului și, prin urmare, capacitatea sa de a sprijini intermediari.

Totuși, treaba, deși executată admirabil, este neterminată. Președintele a scris vineri pe Truth Social că „ne apropiem foarte mult de îndeplinirea obiectivelor noastre, în timp ce luăm în considerare reducerea eforturilor noastre militare majore în Orientul Mijlociu”. În aceeași zi, le-a spus reporterilor că nu este deschis unui armistițiu. Este o combinație trumpiană familiară de bătăi în piept și dezinformare.

Remarca despre „încetinirea tensiunilor” este contrazisă de comentariul său din același anunț, conform căruia intenționează să împiedice Iranul să se apropie „chiar și mai mult” de a deveni un stat nuclear și să protejeze „la cel mai înalt nivel, aliații noștri din Orientul Mijlociu - Israel, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite” și alții. În mod similar, s-a întâmplat și cu amenințarea președintelui de sâmbătă de a „distruge diversele lor CENTRALE ELECTRICE”. Aceasta ar avea efectul opus, acela de a „încetini” războiul. Astfel, în mai puțin de două zile, dl Trump a sugerat o dezescaladare, a atras atenția asupra succeselor militare ale SUA, a remarcat obiective care nu au fost încă atinse și a amenințat cu escaladarea, lăsând deschisă continuarea viitoare a războiului.

În fața presiunii americane, Iranul a demonstrat timp de mai bine de trei săptămâni un grad semnificativ de influență asupra Strâmtorii Hormuz. Întrebarea cu care se confruntă acum dl Trump nu este dacă campania sa a fost justificată, ci dacă va avea succes. Există în mod clar o tentație ca SUA să-și numească campania încheiată. Prețurile petrolului au crescut brusc, iar cu cât războiul durează mai mult, cu atât producția de petrol a statelor din Golf, în general, va fi afectată mai mult.

Totuși, o oprire acum ar fi o greșeală catastrofală, cu repercusiuni care depășesc cu mult limitele Orientului Mijlociu. Pentru a înțelege de ce, priviți înapoi în istorie.

În 1956, Marea Britanie și Franța, urmând exemplul Israelului, au acționat împotriva Egiptului condus de Gamal Abdel Nasser pentru a anula naționalizarea Canalului Suez de către dictator. SUA au reacționat dur și le-au cerut aliaților să se retragă din aventura lor din Orientul Mijlociu, altfel s-ar confrunta cu presiuni economice depline din partea Washingtonului. Președintele Dwight Eisenhower credea că intervenția anglo-franceză va otrăvi statele arabe împotriva SUA și a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Aceasta a fost o greșeală de calcul. Statele arabe au colaborat cu Uniunea Sovietică indiferent de situație, până când pierderea mai multor războaie cu Israelul i-a obligat pe cei de la Cairo și pe alții să reevalueze situația.

Lecția pentru SUA constă în modul în care amenințările lui Eisenhower au demonstrat lipsa fundamentală de credibilitate a Marii Britanii și a Franței. Momentul Suez a marcat transformarea psihologică a două foste mari puteri în puteri medii cu capacitate limitată de a influența lumea din jurul lor.

SUA se confruntă astăzi cu un risc similar. Piața joacă rolul lui Eisenhower, iar SUA cel al francezilor și britanicilor care s-au angajat într-o campanie strategic solidă, dar dificilă, în Orientul Mijlociu. Renunțarea la război, lăsând Iranului capacitatea de a prelua controlul asupra Strâmtorii Hormuz și, prin urmare, capabilă să oprească aprovizionarea globală cu petrol, ar distruge credibilitatea americană.

Ar putea declanșa o mișcare chineză împotriva Taiwanului sau o mișcare rusă împotriva NATO, nu doar din cauza degradării militare relative, ci și pentru că SUA nu are în mod clar curajul pentru o luptă de împingere totală împotriva unei mari puteri, după ce a abandonat o luptă mai mică împotriva unui adversar mult mai puțin capabil, Seth Cropsey in Wall Street Journal.

Este crucial ca dl. Trump să reziste tentației de a opri războiul, de a menține cursul, de a redeschide Strâmtoarea Hormuz și de a demonstra credibilitatea Americii și a angajamentelor sale militare.

Singura modalitate de a realiza acest lucru cu o șansă rezonabilă de succes este de a trimite soldați pe teren.

SUA s-au antrenat și au planificat pentru această situație de zeci de ani. La cârmă se află astăzi ofițeri militari - generalul Dan Caine, amiralul Frank Bradley, amiralul Brad Cooper - care înțeleg capacitățile precise ale forțelor de operațiuni speciale ale SUA și avantajele țintirii precise. Dl. Trump poate avea încredere că acești oameni vor duce acest lucru la bun sfârșit.

Desfășurarea a câteva mii de forțe de operațiuni speciale în sudul Iranului este suficientă pentru a redeschide strâmtoarea după câteva săptămâni de lupte. Ar trebui anticipate victime. Pentru a proteja unitățile de operațiuni speciale, vor fi necesare trupe regulate. Având în vedere supremația aeriană a SUA, forțele regimului iranian vor fi reticente în a concentra forțele pentru un atac.

Întrebarea este dacă președintele are curajul și convingerea de a autoriza această operațiune și de a explica poporului american că prețul exercitării puterii SUA este mult mai mic decât costurile declinului acesteia.

Seth Cropsey este președintele Yorktown Institute. Este specializat în strategia de apărare, politica externă și de securitate a SUA în Orientul Mijlociu și Asia de Est și viitorul puterii navale a SUA.

Cropsey și-a început cariera în guvern în anii 80 la Departamentul Apărării al SUA ca asistent al secretarului Apărării, Caspar Weinberger, și ulterior a ocupat funcția de subsecretar adjunct al Marinei în administrațiile Ronald Reagan și George H.W. Bush, unde a fost responsabil pentru poziția Marinei în eforturile de reorganizare a Departamentului Apărării, dezvoltarea strategiei maritime, instituțiile academice ale Marinei, operațiunile speciale navale și partajarea sarcinilor cu aliații NATO. În administrația Bush, Cropsey s-a mutat la Biroul Secretarului Apărării (OSD) pentru a deveni secretar adjunct interimar, apoi secretar adjunct principal al apărării pentru operațiuni speciale și conflicte de intensitate redusă.