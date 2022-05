Moscova, anunț după ce militarii ruși au intrat în uzina Azovstal | Oficial ucrainean: "E iadul pe pământ!"

"Forțele armate ruse vor deschide un coridor umanitar de la ora 8 la ora 18 (după fusul orar al Moscovei) în zilele de 5, 6 și 7 mai la uzina metalurgică Azovstal în vederea evacuării civililor", a precizat sursa citată.

În interiorul uzinei, comandantul batalionului ucrainean Azov, Denis Prokopenko, a comunicat, la rândul său, că rușii au pătruns în acest obiectiv și că au loc lupte sângeroase.

"Situația este extrem de grea, dar vom continua să îndeplinim ordinul de a ne păstra pozițiile cu orice preț", a spus el.

Relatarea comandantului ucrainean a fost confirmată, joi dimineață, de Petro Andriușcenko, un consilier al primarului din Mariupol

"Dacă iadul pe pământ există, acesta este la Mariupol", a spus el.

"Atacurile și bombardamentele au loc non stop, chiar și noaptea, tirurile fiind reglate cu ajutorul dronelor. În unele zone, luptele se poartă dincolo de gardurile uzinei. Ultimii 11 kilometrii pătrați de libertate din Mariupol au fost transformați în infern", a continuat oficialul ucrainean, care a adăugat că persoanele aflate în zonele rezidențiale de lângă uzină au fost nevoite să se evacueze fără avertisment.

La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului american de Stat, Ned Price, și-a exprimat scepticismul în legătură cu o încetare a focului, amintind că Moscova a reluat în mod repetat bombardamentele, după ce a anunțat în prealabil că oprește tirurile.

