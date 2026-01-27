Banca Centrală Europeană propune pregătirea sistemului financiar pentru un război cu Rusia: Ar putea crește brusc cererea de numerar

BCE trebuie să asigure rezistența circulației numerarului și a sistemelor de plăți la scenarii extreme. Foto: Hepta

Banca Centrală Europeană ar trebui să se pregătească din timp pentru un scenariu de criză în cazul unei amenințări militare din partea Rusiei, a declarat Gediminas Šimkus, membru al Consiliului de Guvernare al BCE și guvernator al Băncii Centrale a Lituaniei, într-un interviu acordat Reuters, potrivit The Moscow Times.

Acesta a afirmat că inflația din zona euro se află în prezent la nivelul țintă, economia s-a adaptat la o volatilitate ridicată, iar ratele dobânzilor sunt aproape neutre. Cu toate acestea, riscurile geopolitice, legate în principal de Rusia, ar putea perturba rapid acest echilibru. „Avem vecini în est, iar riscul de acolo este diferit - amenințarea unei agresiuni militare”, a subliniat Šimkus.

El a menționat că BCE trebuie să asigure rezistența circulației numerarului și a sistemelor de plăți la scenarii extreme. În condiții de risc militar sporit, populația și-ar putea crește brusc cererea de numerar, iar infrastructura financiară trebuie să fie pregătită pentru astfel de presiuni. În plus, este important ca autoritatea de reglementare să mențină flexibilitatea politicii monetare pentru a răspunde rapid la potențiale șocuri.

Lituania, Letonia și Estonia au avertizat de mult timp cu privire la riscurile reprezentate de Rusia, invocând nu doar războiul din Ucraina, ci și atacurile cibernetice, dezinformarea și incidentele militare din regiune. Potrivit lui Šimkus, tocmai aceste amenințări obligă BCE să privească dincolo de scenariile economice standard.

Nu se vorbește despre modificarea condițiilor ratelor dobânzii stabilite de BCE. El a subliniat că autoritatea de reglementare va menține probabil pauza pe termen scurt, dar că atât creșterile, cât și reducerile ratelor dobânzii sunt posibile în viitor. Acest lucru depinde de modul în care se dezvoltă riscurile geopolitice și economice. „Nu putem promite un curs predeterminat. Mediul rămâne volatil, iar alte șocuri sunt inevitabile”, a declarat membrul Consiliului Guvernatorilor BCE.