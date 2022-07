Au ieșit în stradă după ce băncile le-au blocat banii, dar au fost bătuți de agenți în civil | Drama trăită de mii de oameni, în China

În luna aprilie a acestui ani, mai multe bănci din China au înghețat depozite în valoare de milioane de dolari, sub pretextul că își modernizează sistemele interne.

Ulterior, instituțiile respective nu au mai comunicat nimic în acest sens.

De asemenea, băncile nu au răspuns la e-mailurile și apelurile telefonice prin care jurnaliștii solicitau comentarii.

Presa chineză a relatat că depozitele înghețate ar putea avea o valoare de până la 1,5 miliarde de dolari iar situația este investigată de autorități.

Duminică, aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat în fața sucursalei din Zhengzhou a băncii centrale a Chinei, pentru a cere măsuri.

Videoclipurile și fotografiile de pe rețelele de socializare înfățișează persoane fluturând bannere și aruncând cu sticle de plastic în agenții de securitate, dar și protestatari agresați.

"Mă simt atât de jignit încât nici măcar nu pot să vă explic", a declarat pentru Reuters un protestatar, numit Zhang, în vârstă de 40 de ani.

Zhang susține că spera să recupereze aproximativ 170.000 de yuani (echivalentul a 25.000 de dolari) depozitați la una dintre bănci.

Protestatarul a menționat că a suferit răni la picior în urma intervenției agenților de securitate și că aceștia erau mai numeroși decât oamenii care protestau.

A lot of footage of this protests in #Zhengzhou going around… #China pic.twitter.com/jyJqbw3s2M