Un bărbat bolnav în stadiu terminal a fost încătușat de 6 polițiști pentru că și-a arătat posteriorul dezgolit unui radar mobil

Darrell Meekcom, căruia i s-a spus recent că are atrofie multiplă a sistemului, s-a expus în fața unei dube cu radar în Kidderminster, Worcestershire.

Mai târziu în aceeași zi, șase polițiști au năvălit în casa lui și l-au pus la pământ cu intenția de a-l aresta.

Poliția din West Mercia a declarat că un bărbat de 55 de ani a fost arestat sub suspiciunea de expunere indecentă și conducere periculoasă.

Darrell Meekcom, care suferă și de boli de inimă, insuficiență renală și boala Parkinson, a declarat că după diagnosticul său a venit cu o așa-numită listă de lucruri pe care dorea să le facă înainte de a muri.

A decis să țintească duba camerei de viteză de pe Stourbridge Road, în orașul său natal, după ce a fost „prins de ei de câteva ori pentru viteze stupide, cum ar fi 35 km/h într-o zonă de 30 și întotdeauna m-a deranjat asta”.

„Nu m-am gândit la nimic”, a spus acesta, care este tatăl a doi copii, și a adăugat: „Doar mi s-a părut amuzant”.

Cu toate acestea, răspunsul autorităților l-a luat prin surprindere.

„Am fost pur și simplu uluit că am fost arestat pentru că am făcut asta”, a spus el.

El a spus că aproximativ șase ofițeri au ajuns la el acasă la scurt timp după incident, cerând să fie lăsați să intre și când a refuzat, poarta grădinii i-a fost lovită cu piciorul, iar ofițerii l-au pus la pământ pentru a-l încătușa.

