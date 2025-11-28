Bărbatul care a înfometat opt români şi i-a forţat să lucreze la o spălătorie auto din Londra, condamnat la 8 ani de închisoare

1 minut de citit Publicat la 11:21 28 Noi 2025 Modificat la 11:21 28 Noi 2025

Bărbatul care a înfometat opt români şi i-a forţat să lucreze la o spălătorie auto din Londra, condamnat la 8 ani de închisoare. Foto: Getty Images

Un irakian de 45 de ani, care, în timpul pandemiei de Covid-19, a înfometat opt români, între care un minor de 15 ani, şi i-a forţat să lucreze la o spălătorie auto din Londra, a fost condamnat acum, de Curtea Coroanei, la 8 ani şi jumătate de închisoare, conform Sky News.

Victimele lui Hewa Margai sunt cetățeni români abordaţi pe rețelele sociale şi care au fost traficați în Regatul Unit între noiembrie și decembrie 2020, după promisiuni false de cazare, salariu echitabil, hrană și angajare cu forme legale.

Dar, după ce au ajuns la Londra, românii au fost forțați să lucreze la spălătoria auto, au fost adăpostiți într-un mic șopron și supuși în mod constant abuzurilor fizice, mentale și psihologice. Victimele au trăit în incinta spălătoriei auto fără acces la documentele lor de călătorie.

Ce au găsit poliţiştii la spălătorie

Băiatul de 15 ani a reuşit să contacteze Poliția Metropolitană pe 1 februarie 2021, spunând că fusese adus în Marea Britanie cu promisiunea unui loc de muncă la spălătorie, dar că imediat i-a fost confiscat actul de identitate. Când poliţiştii au mers la faţa locului, au găsit două femei de 20 de ani și cinci bărbați cu vârste cuprinse între adolescenți, 20 și 30 de ani, precum și băiatul de 15 ani. Toţi locuiau într-un adăpost improvizat.

Românii le-au spus oamenilor legii că veniseră în Marea Britanie cu autobuzul și că lucraseră doar câteva săptămâni înainte ca spălătoria auto să fie închisă din cauza carantinei impuse de COVID.

După ce afacerea a fost închisă, au spus că au trebuit să plătească chirie proprietarului spălătoriei auto, Margai, care le confiscase actele de identitate.

Irakianul era plecat din ţară în momentul descinderii poliţiştilor, dar a fost arestat la întoarcerea sa în Regatul Unit, pe 12 martie 2021. Acum, a primit o condamnare la închisoare de 8 ani şi jumătate.