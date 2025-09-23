Bărbatul care a vrut să-l omoare pe Trump, la golf, a încercat să se înjunghie după ce a fost găsit vinovat pentru tentativă de crimă

Donald Trump deține două cluburi de golf în Scoția. Foto: Getty Images

Ryan Routh, bărbatul în vârstă de 59 de ani acuzat că a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în timp ce actualul președinte al SUA juca golf pe terenul său din Florida, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat de toate acuzațiile formulate împotriva sa, informează CNN.

Routh a încercat să se înjunghie în gât cu un pix după ce a fost citit verdictul, a declarat o persoană din sala de judecată pentru CNN. Forțele de ordine l-au oprit să facă acest lucru.

Un specialist IT care l-a văzut pe Routh încercând să se înjunghie a declarat că inculpatul a fost abordat de polițiști și târât afară pe intrarea laterală a sălii de judecată. Când s-a întors în instanță, era încătușat.

„Nu am văzut sânge, nimeni de acolo nu a văzut sânge”, a declarat John Grouse pentru sursa amintită.

Fiica lui Routh, Sarah, a strigat: „Te iubesc și te vom scoate de aici, nu-ți face griji”, potrivit lui Grouse. Ea a fost escortată afară din sala de judecată.

Jurații au deliberat mai puțin de trei ore înainte de a pronunța verdictul de vinovăție. Routh va fi condamnat pe 18 decembrie de către judecătoarea Aileen Cannon. El riscă închisoarea pe viață.

Ce acuzaţii i se aduc lui Routh

Routh, care s-a reprezentat singur la procesul său federal din Fort Pierce, Florida, se confrunta cu cinci capete de acuzare, inclusiv tentativă de asasinat asupra unui important candidat la președinție, agresarea unui ofițer federal, deținerea unei arme de foc și a muniției în calitate de infractor și deținerea unei arme de foc cu un număr de serie șters.

Autoritățile spun că Routh a creat un „cuib de lunetiști” lângă green-ul de la Trump International Golf Club, dar nu a tras niciodată niciun foc asupra lui Trump.

Pe 15 septembrie 2024, Serviciul Secret al SUA a tras asupra unui bărbat înarmat, care se ascundea în tufişuri pe un teren de golf al lui Trump din West Palm Beach. Bărbatul nu a tras niciun foc de armă, dar a fugit, fiind arestat la scurt timp după aceea. Documentele instanţei arată că telefonul său mobil s-a aflat la locul faptei timp de aproximativ 12 ore, sugerând că şi el a fost acolo.