Bărbatul care l-a împuşcat şi rănit grav pe Fico a fost găsit vinovat de terorism. Câţi ani va sta după gratii poetul Juraj Cintula

Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei. Sursa foto: Hepta

Un tribunal slovac l-a condamnat marţi pe poetul Juraj Cintula la 21 de ani de închisoare pentru rănirea gravă a premierului naţionalist Robert Fico în mai 2024, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres. Atacul asupra prim-ministrului Slovaciei a avut loc anul trecut, pe 15 mai, la Handlová, unde scriitorul a tras de cinci ori spre Robert Fico în timp ce se afla la puţin peste un metru distanţă de el.

În vârstă de 72 de ani, poetul Juraj Cintula a fost găsit vinovat de terorism, instanţa constatând că acesta a acţionat "cu motivul de a împiedica buna funcţionare a guvernului", ale cărui politici le-a denunţat, a declarat judecătorul Igor Kralik.

Juraj Cintula a tras asupra prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, de cinci ori de la puţin peste un metru distanţă, în timp ce prim-ministrul mergea să salute un grup de susţinători, după o şedinţă de guvern ţinută în oraşul Handlova din centrul Slovaciei, în mai 2024.

Decizia Tribunalului penal specializat din oraşul Banska Bystrica încheie un proces care a început în iulie şi a cărui principală întrebare a fost dacă Cintula, care a recunoscut că l-a împuşcat pe Fico, se face vinovat de terorism. Hotărârea poate fi contestată la instanţa supremă a ţării.

Robert Fico a fost atins de pentru gloanţe şi a fost grav rănit la abdomen, suferind totodată răni la şold, mână şi picior. El a avut prima sa apariţie publică în iulie anul trecut, la câteva luni după atac.

Juraj Cintula a spus că a vrut să-l rănească, dar nu să-l omoare, pentru că dorea să-l împiedice să îşi continue politicile despre care el susţinea că dăunează libertăţii şi culturii slovace.