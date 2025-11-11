Bătălia pentru producătorul chinez de cipuri. O decizie a Olandei zdruncină industria auto. ”Un dezastru. Nici la Bruxelles nu se știa”

5 minute de citit Publicat la 23:30 11 Noi 2025 Modificat la 23:39 11 Noi 2025

Guvernul Olandei a preluat controlul asupra companiei chineze de semiconductori Nexperia. Foto: Getty Images

Guvernul Olandei a preluat controlul asupra companiei chineze de semiconductori Nexperia, invocând o lege de urgență din perioada Războiului Rece, pentru a proteja tehnologiile strategice ale Europei. Decizia a iscat furia Beijingului, a tensionat relațiile comerciale dintre China și UE și a provocat o undă de șoc în industria auto mondială, scrie BBC.

La sfârșitul lunii septembrie, guvernul Olandei a invocat o lege de urgență din perioada Războiului Rece pentru a prelua controlul asupra unei companii de cipuri deținute de China, care operează pe teritoriul olandez. Măsura excepțională a declanșat o reacție în lanț care a zguduit industria auto globală, deja afectată de tarifele impuse de SUA și de restricțiile Chinei privind exporturile de pământuri rare.

Într-o declarație adresată parlamentului, ministrul economiei a invocat „deficiențe grave de guvernanță și acțiuni în cadrul companiei Nexperia” care „reprezentau o amenințare”. „Această măsură este extrem de excepțională și are ca unic scop asigurarea continuității aprovizionării și protejarea tehnologiilor critice pentru economia olandeză și europeană”, se arată în comunicat.

Beijingul a reacționat furios și a acuzat Olanda de ingerință politică

China a impus controale la export și a suspendat livrările de cipuri Nexperia din fabricile sale către Europa, în timp ce guvernul olandez a blocat transporturile de materiale esențiale necesare pentru producerea cipurilor în China.

Perturbările provocate industriei auto au scos la iveală o vulnerabilitate majoră a lanțului global de aprovizionare cu cipuri esențiale pentru producția de automobile și au deschis un nou front în rivalitatea dintre SUA și China.

Guvernul chinez a acordat ulterior excepții pentru exporturile de cipuri destinate aplicațiilor civile, însă nu a precizat clar ce include această categorie. Totuși, autoritățile de la Beijing continuă să ceară Olandei să anuleze preluarea Nexperia.

„China salută implicarea Uniunii Europene pentru a încuraja Olanda să își corecteze cât mai curând practicile eronate”, a transmis Ministerul Comerțului de la Beijing într-un comunicat difuzat duminică. Compania-mamă a Nexperia, Wingtech Technology, nu a răspuns solicitării de comentarii din partea BBC.

Cipurile „legacy”, verigă crucială a ecosistemului mondial al semiconductorilor

În centrul disputei se află o verigă crucială a ecosistemului mondial al semiconductorilor. Nexperia produce așa-numitele cipuri „legacy” sau „de bază”, indispensabile pentru funcționarea sistemelor de direcție asistată, airbagurilor și închiderii centralizate din automobile. Deși nu sunt cipuri de ultimă generație, ele rămân esențiale, unele vehicule conțin sute dintre ele, iar Nexperia furnizează componente pentru marii producători auto din întreaga lume.

Aproximativ 70–80% din producția companiei este trimisă în China pentru procesare, testare și ambalare, o dependență care a lăsat industria auto vulnerabilă controlului Beijingului asupra lanțurilor de aprovizionare.

„Constructorii auto surprinși de criza Nexperia ar trebui să angajeze noi directori de gestionare a lanțurilor de aprovizionare, se pare că nu au învățat nimic din perioada Covid și din dependența excesivă de lanțurile [chineze]”, a scris analistul Bill Bishop în buletinul său informativ Sinocism.

Situația subliniază capacitatea Chinei de a sufoca lanțurile globale de aprovizionare, la fel cum a procedat cu exporturile de pământuri rare. Potrivit lui Bill Echikson, cercetător principal la Center for European Policy Analysis, controlul asupra unei companii aparent discrete, precum Nexperia, permite Chinei să țină Occidentul „ostatic”. „Este vorba la fel de mult despre suveranitate digitală, cât și despre semiconductori”, adaugă el.

Beijingul se confruntă totuși cu o dilemă

Pe de o parte, se prezintă drept un partener comercial de încredere, în contrast cu haosul generat de tarifele impuse de Donald Trump; pe de altă parte, întreruperea livrărilor de produse esențiale riscă să submineze acest mesaj.

„Narațiunea era că, de când Trump a venit și a provocat haos pentru toată lumea, poate exista o oportunitate pentru China și UE să colaboreze mai strâns”, explică Tom Nunlist, director asociat la Trivium China. „Dar lucrurile nu au mers prea bine”, adaugă el, subliniind că lipsa pământurilor rare a demonstrat cât de prinsă este Europa între SUA și China, și cât de ușor aceste puteri pot da peste cap comerțul global.

Odată cu preluarea companiei, un tribunal olandez l-a suspendat și pe fostul director executiv al Nexperia, Zhang Xuezhen, fondatorul companiei-mamă chineze Wingtech, invocând motive de gestionare defectuoasă.

Wingtech este listată la Bursa din Shanghai și este parțial deținută de statul chinez. În 2024, compania a fost inclusă pe o listă de supraveghere a SUA, care a fost extinsă în septembrie 2025 pentru a include și firmele deținute în proporție de peste 50% de entități deja aflate pe listă.

Documente publicate luna trecută de autoritățile olandeze, în legătură cu preluarea Nexperia, arată că SUA și-au exprimat îngrijorarea față de conducerea companiei înainte de această decizie. Potrivit acelor documente, autoritățile olandeze i-au transmis Nexperia că ar putea obține o excepție de la lista neagră americană dacă își schimbă conducerea, întrucât „proprietarul chinez reprezintă o problemă”.

„Este aproape sigur că directorul general va trebui înlocuit pentru a beneficia de excepția de pe lista entităților”, ar fi spus autoritățile olandeze.

Haga neagă faptul că preluarea companiei ar fi fost făcută sub presiune externă, dar a menționat existența unor dovezi conform cărora directorul executiv al Nexperia transfera capacități de producție, resurse financiare și proprietate intelectuală către China. Wingtech nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

„Cred că Nexperia doar confirmă ceea ce era deja evident și face lucrurile și mai clare”, afirmă Nunlist. „Țările occidentale nu mai vor investitori chinezi în active strategice de producție, chiar și când e vorba de cipuri de generație veche.”

Industria auto e în alertă

Experții spun că acest incident arată efectele concrete ale decuplării economice dintre Occident și China. „Asta înseamnă, în practică, decuplarea la nivel corporativ și este un dezastru”, a spus Nunlist.

Furnizorii din industria auto europeană cer clarificări privind excepțiile acordate, afirmând că situația adaugă birocrație într-o perioadă deja incertă.

Deși este posibilă schimbarea furnizorilor rivali precum Infineon, NXP sau Texas Instruments produc cipuri similare, lanțurile de aprovizionare nu pot fi reconfigurate rapid. „Companiile nu se pot adapta peste noapte; există stimulente pentru menținerea lanțurilor existente, iar schimbarea este extrem de complicată și costisitoare”, explică Nunlist.

Incidentul are loc în contextul în care președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping au convenit asupra unui armistițiu comercial de un an, care suspendă unele interdicții la export și restricții privind pământurile rare.

Totuși, disputa legată de Nexperia sugerează că acest nou acord este unul fragil.

Potrivit lui Nunlist, SUA nu vor renunța la acord, însă Europa are puține pârghii într-un joc global al „armamentului economic” prin controlul lanțurilor de aprovizionare. „Este o situație politică foarte complicată pentru ambele părți, iar pentru Europa este delicat, deoarece nu își dorește ca această criză să ducă la pierderea capacității de producție a cipurilor de pe continent”, explică el.

„Din câte înțeleg, liderii de la Bruxelles nu știau că guvernul olandez plănuia această mișcare și nu au fost deloc mulțumiți.”

Între timp, China și Uniunea Europeană continuă negocieri intense pentru ridicarea controalelor la export asupra cipurilor și pământurilor rare.

„Se poartă discuții cu China pentru a găsi un cadru stabil, predictibil și durabil care să asigure restabilirea completă a fluxurilor de semiconductori”, a scris pe X comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, în weekend.

Însă episodul a scos la iveală vulnerabilități profunde în lanțurile globale de aprovizionare, iar relațiile dintre China, Olanda și, implicit, Uniunea Europeană vor rămâne tensionate până când disputa privind proprietatea și operațiunile Nexperia va fi pe deplin soluționată.