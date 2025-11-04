Un noul război al cipurilor ar putea bloca producția de mașini la nivel mondial. “Suntem la câteva zile distanță de a opri fabricile”

2 minute de citit Publicat la 15:52 04 Noi 2025 Modificat la 15:55 04 Noi 2025

China a oprit exporturile de produse Nexperia, restricționând accesul la componentele vitale. FOTO: Hepta

Producătorii de automobile din întreaga lume se tem că ar putea să nu mai poată continua producția, pe fondul conflictului dintre China și Olanda privind fabrica de cipuri Nexperia. Impasul a apărut după ce guvernul olandez a preluat controlul producătorului de cipuri auto cu sediul în UE la sfârșitul lunii septembrie, din cauza îngrijorărilor legate de compania-mamă din China, Wingtech Technology. Ca răspuns, China a oprit exporturile de produse Nexperia, restricționând accesul la componentele vitale pentru industria auto, potrivit The Guardian.

Într-o declarație online de marți, Ministerul Comerțului de la Beijing a cerut guvernului olandez să „înceteze să se amestece” în afacerile interne ale Nexperia și l-a îndemnat să lucreze într-o „manieră constructivă” pentru a atenua problemele legate de lanțul de aprovizionare.

„Partea olandeză persistă pe calea sa unilaterală fără a lua măsuri concrete pentru a rezolva problema, ceea ce va adânci inevitabil impactul negativ asupra lanțului global de aprovizionare cu semiconductori”, a declarat ministerul. „Nici China, nici industria globală nu doresc să vadă acest lucru.”

Declarația pune la îndoială anunțurile recente ale Casei Albe și ale oficialilor UE care sugerează că s-ar putea ajunge în curând la o soluționare pe termen lung a disputei.

Producătorii de automobile, inclusiv Volkswagen, Honda și Nissan, au avertizat că disputa geopolitică ar putea opri producția. Săptămâna trecută, Asociația Producătorilor Europeni de Automobile a avertizat că unele linii de producție sunt „la câteva zile distanță” de oprirea activităților din fabrici.

Furnizorii europeni s-au grăbit de atunci să obțină scutiri de la restricțiile impuse de Beijing, dar guvernul chinez a acuzat Olanda că împiedică progresul în rezolvarea impasului.

De ce a decis guvernul olandez să preia fabrica de cipuri Nexperia

Guvernul olandez a invocat o lege din epoca Războiului Rece atunci când a preluat controlul producătorului de cipuri, în parte din cauza temerilor că Wingtech ar putea transfera proprietatea intelectuală către o altă companie pe care o deținea.

De asemenea, acest lucru a survenit după ce SUA și-au exprimat îngrijorarea cu privire la conducerea Nexperia la începutul verii.

Documentele instanței arată că Biroul SUA pentru Securitate Internațională și Neproliferare a declarat ministerului olandez de externe în iunie: „Faptul că directorul general al companiei este încă același proprietar chinez este problematic... Este aproape sigur că directorul general va trebui înlocuit.”

Disputa a escaladat săptămâna trecută, când Nexperia a informat clienții că toate livrările către fabrica sa chineză au fost suspendate. Deși cipurile Nexperia sunt fabricate în Europa, aproximativ 70% sunt ambalate în China înainte de distribuție.