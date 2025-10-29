Industria auto din UE e la „câteva zile distanță” de oprirea producției, după ce China a interzis exporturile de cipuri Nexperia

Linie de asamblare într-o fabrică de mașini. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Industria auto a avertizat că producătorii de automobile din UE sunt „la câteva zile distanță” de închiderea liniilor de producție, din cauza lipsei de cipuri. Totul are legătură cu escaladarea crizei privind livrările de cipuri din China, scrie The Guardian.

Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) a emis miercuri un avertisment urgent, afirmând că membrii săi, printre care se numără Volkswagen, Fiat, Peugeot și BMW, lucrează acum pe „stocuri de rezervă, dar aprovizionarea este în scădere”.

„Oprirea activității pe linie ar putea fi la doar câteva zile distanță. Îi îndemnăm pe toți cei implicați să își intensifice eforturile pentru a găsi o soluție diplomatică pentru a ieși din această situație critică”, a declarat directoarea generală, Sigrid de Vries.

Un alt membru ACEA, Mercedes, caută acum la nivel global surse alternative pentru semiconductorii cruciali, potrivit directorului său executiv, Ola Källenius.

Deficitul de cipuri cauzează probleme și în Japonia, unde un director al Nissan, Guillaume Cartier, a declarat reporterilor la un salon auto din Tokyo că firma este „OK doar până în prima săptămână a lunii noiembrie” în ceea ce privește aprovizionarea.

Beijingul a interzis exporturile de cipuri Nexperia spre începutul lunii, ca răspuns la decizia guvernului olandez de a prelua compania cu sediul în Olanda pe 30 septembrie și de a-l suspenda pe directorul executiv chinez, după ce SUA au semnalat îngrijorări legate de securitate.

Săptămâna trecută, companiile auto din Marea Britanie, UE și Japonia, inclusiv mărci precum Volvo, Volkswagen, Honda și Nissan, au declarat că interdicția exporturilor din fabricile Nexperia din China ar putea opri liniile de producție.

„Industria funcționează în prezent prin stocuri de rezervă, dar aprovizionarea se diminuează rapid. Conform unui sondaj realizat în rândul membrilor noștri din această săptămână, unii se așteaptă deja la opriri iminente ale liniei de asamblare”, a declarat de Vries.

Interdicția privind cipurile Nexperia a fost o lovitură pentru sectorul auto din Europa, care a fost deja afectat de decizia președintelui Xi Jinping de a reintroduce controalele asupra exporturilor de pământuri rare, ca parte a escaladării tensiunilor comerciale cu SUA.

Se așteaptă ca Xi și Donald Trump să semneze un acord comercial în cadrul întâlnirii lor în marja unui summit din Coreea de Sud, joi. Acordul propus ar suspenda interdicția de export a mineralelor cruciale timp de un an, dar nu este clar dacă aceasta va acoperi și livrările către UE.

Pământurile rare, în special magneții, sunt utilizați în industria auto pentru deschiderea geamurilor, ușilor și portbagajului, în timp ce cipurile sunt esențiale pentru toate componentele electronice din vehicule, de la funcțiile bordului până la sistemele de aprindere și transmisie.

De Vries a spus că, deși există furnizori alternativi de cipuri, ar putea dura „luni de zile pentru a construi capacitate suplimentară”. Ea a spus că „industria nu are mult timp la dispoziție până când se vor simți cele mai grave efecte ale acestei penurii”.

O delegație de nivel înalt din Beijing va sosi vineri la Bruxelles pentru discuții, dar există temeri că instrumentele diplomatice utilizate de UE în ultimele luni nu sunt la fel de eficiente ca măsurile dure folosite de SUA și China.

„Știm că toate părțile implicate în această dispută depun eforturi mari pentru a găsi o soluție diplomatică. În același timp, membrii noștri ne spun că livrările parțiale sunt deja oprite din cauza penuriei”, a declarat de Vries.

Guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia pe 30 septembrie, invocând deficiențe de guvernare. Pe 4 octombrie, ministerul chinez al comerțului a blocat exporturile de produse ale producătorului de cipuri din China. Deși majoritatea semiconductorilor Nexperia sunt produși în Europa, aproximativ 70% sunt ambalați în China înainte de distribuție.

Filiala chineză a companiei a făcut pași către independență și a reluat vânzarea de produse către clienții interni chinezi.

Sursele au declarat că guvernul olandez consideră că poate negocia o rezoluție cu China care va readuce compania la o structură olandezo-chineză unificată.