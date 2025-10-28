BBC: China controlează piaţa pământurilor rare. Pot noile acorduri ale lui Trump să schimbe situaţia?

Procedeele de extracție, levigare, cracare termică și rafinare generează adesea deșeuri radioactive. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a semnat o serie de acorduri în timpul vizitei sale în Asia, menite să asigure aprovizionarea SUA cu pământuri rare, un sector strategic dominat de mult timp de China. Acordurile cu Japonia, Malaezia, Thailanda, Vietnam și Cambodgia diferă ca amploare și conținut, iar impactul lor concret este încă prea devreme de evaluat. Totuși, toate vizează diversificarea accesului la mineralele esențiale pentru producția modernă, de la vehicule electrice la smartphone-uri. Prin aceste înțelegeri, care urmăresc consolidarea relațiilor comerciale ale SUA cu partenerii asiatici, Washingtonul încearcă să reducă dependența de China înaintea unei întâlniri cheie cu liderul chinez Xi Jinping, scrie BBC News.

Pe termen lung, acordurile ar putea contesta controlul Beijingului asupra pieței pământurilor rare, însă experții avertizează că va fi un proces costisitor și de durată.

"Construirea de noi mine, instalații de rafinare și fabrici de procesare în regiuni precum Australia, Statele Unite și Europa presupune costuri de capital mult mai mari, reglementări de mediu mai stricte și cheltuieli mai ridicate pentru forța de muncă și energie comparativ cu China", a scris Patrick Schroder, cercetător senior la Centrul pentru Mediu și Societate din cadrul Chatham House, într-un editorial publicat săptămâna aceasta.

Nu este încă clar dacă investiția americană de 550 de miliarde de dolari, acceptată anterior de Japonia, face parte din noul acord privind pământurile rare. Secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, urmează să discute detaliile cu companiile japoneze în cadrul viitoarei sale vizite.

Un moment decisiv în "războiul" dintre SUA și China

Beijingul controlează în prezent aproape întreaga procesare a pământurilor rare la nivel mondial, fapt care îi oferă lui Xi o pârghie puternică în războiul comercial aflat încă în desfășurare cu Washingtonul. Restricțiile la export impuse de China au perturbat recent aprovizionarea globală, într-un context în care cele două țări încearcă să ajungă la un acord cuprinzător privind tarifele vamale și operațiunile TikTok din SUA.

Aceste controale au stârnit îngrijorări în centrele de producție din SUA, Europa și Asia, reamintind cât de vulnerabile sunt lanțurile de aprovizionare globale în fața tensiunilor dintre cele două mari economii ale lumii.

Înainte de vizita sa în Asia, Trump a semnat un acord de 8,5 miliarde de dolari cu Australia, vizând cooperarea industrială și investiții comune pentru dezvoltarea capacităților de procesare a pământurilor rare în afara Chinei.

"În aproximativ un an vom avea atât de multe minerale critice și pământuri rare, încât nu veți ști ce să faceți cu ele", spunea Trump la Casa Albă alături de premierul australian Anthony Albanese, adăugând ironic că "vor valora 2 dolari" — o referire la scăderea așteptată a prețurilor odată cu creșterea ofertei.

Deși aceste estimări sunt improbabile, Australia rămâne un partener strategic esențial în demersul american de asigurare a resurselor minerale.

"Țara este un tabel periodic care se luminează ca un brad de Crăciun, având una dintre cele mai bogate și diverse concentrații de resurse minerale de pe planetă", au scris Gracelin Baskaran și Kessarin Horvath de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) într-un eseu recent.

Mai multe companii australiene construiesc deja rafinării, printre care Iluka Resources, care a declarat pentru BBC la începutul acestui an că proiectele ar fi aproape imposibil de realizat fără sprijin guvernamental.

Acordul cheie cu Japonia privind mineralele prevede cooperare pentru stimularea aprovizionării și producției de pământuri rare, incluzând planuri pentru investiții coordonate, stocuri strategice și un Grup de răspuns rapid pentru gestionarea eventualelor șocuri de aprovizionare.

În schimb, acordurile cu Malaezia, Thailanda, Vietnam și Cambodgia sunt mai vagi. Acestea includ angajamente de a facilita accesul SUA la pământuri rare și de a introduce reguli de export care favorizează cumpărătorii americani în detrimentul companiilor chineze. Totodată, țările respective promit să nu restricționeze livrările către SUA și să încurajeze investițiile și procesarea locală de către firme non-chineze.

Totuși, înțelegerile cu Malaezia și Thailanda sunt neobligatorii, sub forma unor memorandumuri de înțelegere (MOU). Rămâne de văzut dacă acestea vor supraviețui eventualelor schimbări politice din aceste state.

O altă problemă sensibilă privește reglementările de mediu, dat fiind că exploatarea și procesarea pământurilor rare sunt activități cu impact semnificativ asupra mediului. Procedeele de extracție, levigare, cracare termică și rafinare generează adesea deșeuri radioactive. China a suportat consecințe grave din această cauză, ceea ce a făcut ca alte țări să fie reticente în a dezvolta industrii similare.

Cea mai mare companie producătoare de pământuri rare din afara Chinei, Lynas Rare Earths din Australia, depinde parțial de rafinarea din Malaezia, unde s-a confruntat în repetate rânduri cu obstacole de reglementare.

Prin atragerea unor parteneri majori precum Japonia și Australia în acorduri de investiții strategice, care pot oferi SUA un control mai mare asupra aprovizionării cu pământuri rare, Trump va intra la discuțiile cruciale de joi cu Xi Jinping de pe o poziție mai solidă.

Totuși, China controlează în continuare aproximativ 70% din procesarea globală a pământurilor rare, iar reducerea acestui decalaj presupune investiții uriașe, norme stricte de mediu și expertiză tehnologică avansată. Construirea unei singure fabrici de procesare poate dura ani de zile, de la faza de proiectare până la producția deplină. Deși Australia a demarat de mult timp proiecte pentru creșterea producției, multe dintre instalațiile sale nu sunt încă operaționale.

Mai mult, China nu este un simplu observator în regiune: comerțul cu a doua economie a lumii rămâne vital pentru toate aceste state, inclusiv pentru Japonia. Prin urmare, Washingtonul nu poate ignora influența Beijingului, în special în Asia de Sud-Est.

Lanțurile de aprovizionare din sectorul pământurilor rare trebuie să se diversifice și să se restructureze. Angajamentele actuale privind cooperarea și investițiile reprezintă doar un început, iar drumul de urmat este lung și complex.