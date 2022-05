Belarus, mișcarea care ar putea schimba cursul războiului

Potrivit unei informări actualizate a Ministerului britanic al Apărării, guvernul de la Minsk a desfășurat deja unități de apărare anti-aeriană, de artilerie și rachete în vestul țării.

"Prezența forțelor belaruse în apropiere de frontieră este probabil să 'rezolve' problema cu trupele ucrainene, astfel încât acestea să nu poată fi desfășurate în sprijinul operațiunilor din Donbas", se arată în informarea elaborată de sursa citată.

Ministerul britanic adaugă însă că, până în prezent, forțele din Belarus nu au fost implicate în mod direct în conflict.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DAnpcubog6



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/moSLR5a4DL