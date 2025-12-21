Un bărbat a adormit la locul de muncă și a fost concediat. Compania a fost obligată să îi plătească ulterior o sumă uriașă

Instanța a considerat că sancțiunea aplicată nu a fost una corectă. Foto: Getty Images

Un incident aparent banal din Italia a devenit cunoscut în toată lumea și s-a transformat într-o lecție extrem de costisitoare pentru o companie din industria metalurgică. Totul după ce un angajat obosit, care a adormit la locul de muncă după multe ore de lucru a fost concediat pe loc. Judecătorii au stabilit însă că decizia nu a fost una legală, motiv pentru care a obligat firma să plătească despăgubiri echivalente cu 18 salarii lunare, potrivit russopertutti.it.

Deși somnul în timpul programului nu este un comportament acceptabil, instanța a considerat că sancțiunea aplicată nu a fost una corectă. Principiul-cheie reafirmat de judecători este unul esențial în dreptul muncii: pedeapsa trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei.

Mai exact, legea nu permite aplicarea celei mai dure măsuri pentru orice abatere. Există o ierarhie clară: avertisment verbal, avertisment scris, suspendare și, doar în ultimă instanță, concedierea.

Mai mult decât atât, instanța nu a justificat comportamentul angajatului, dar a subliniat că desfacerea contractului de muncă este rezervată situațiilor grave: abateri repetate, încălcări care distrug iremediabil relația de încredere sau fapte ce pun în pericol siguranța companiei. Un episod izolat de somn nu se încadrează, în mod normal, în aceste categorii.

Compania a fost obligată la despăgubiri

Pentru companie însă, decizia judecătorilor a fost una extrem de costisitoare. Mai exact, plata a 18 salarii care înseamnă nu mai puțin de zeci de mii de euro, la care s-au adăugat cheltuielile de judecată, timpul pierdut în instanță și afectarea imaginii publice.

Totodată, decizia instanței poate fi considerată un precedent de alți angajați care se confruntă cu astfel de sancțiuni excesive. Iar mesajul este foarte clar: angajatorii trebuie să analizeze fiecare caz în detaliu, să țină cont de circumstanțe, de istoricul disciplinar și să aleagă sancțiunea adecvată.

Ce poți face dacă te consideri concediat pe nedrept

În cazul în care consideri că ai fost concediat pe nedrept, reacția rapidă este esențială. Și asta deoarece termenele legale pentru contestare sunt scurte, iar depășirea lor poate anula orice șansă de apărare. Primul pas este consultarea unui avocat. În același timp este important să fie adunate toate dovezile relevante: programul de lucru, eventuali martori, corespondența cu angajatorul și evaluările anterioare. Detaliile pot face diferența într-un proces.