Un bărbat, la un pas de interdicție în magazine după ce a cumpărat 5.000 de globuri: „Inițial am crezut că e o neînțelegere”

Bărbatul a umplut 17 cărucioare cu globuri. Foto: Getty Images

Ruben Robeyns, proprietarul „The Christmas Alley”, un bar-restaurant amenajat temporar pentru sărbători în centrul orașului Hasselt, a trecut printr-o experiență neașteptată într-un magazin din regiune, potrivit publicației Het Laatste Nieuws, citată de 7sur7.be.

Acesta avea nevoie de aproximativ 5.000 de globuri de Crăciun pentru a finaliza o arcadă decorativă amplasată la una dintre intrările localului său.

„Am început lucrările și ne-am dat rapid seama că aveam nevoie de mult mai multe globuri decât estimasem inițial”, a explicat el. „Voiam o arcadă cu adevărat spectaculoasă, dar stocul nostru nu era nici pe departe suficient.”

„Nu aveam nicio intenție să golim magazinul”

Una dintre angajatele sale a găsit o ofertă specială la un magazin din zonă, aflat la aproximativ o jumătate de oră de Hasselt. Seturi cu câte 24 de globuri, la prețul de doar 4,50 euro bucata.

„Încercăm pe cât posibil să cumpărăm de la comercianți locali, așa că aceasta era o soluție ideală”, spune bărbatul.

„Magazinul avea douăzeci de culori diferite. Am ales zece, care se potriveau conceptului nostru. Astfel aveam suficientă varietate pentru arcadă fără să epuizăm stocul unei singure culori. Nu ne-am dorit niciodată să golim magazinul”, subliniază el.

„Nu a fost o rugăminte, ci un ordin”

Ruben Robeyns a mers la magazin împreună cu câțiva membri ai echipei sale. „Am întrebat dacă putem cumpăra un palet, dar am fost refuzați imediat. Atunci am umplut pur și simplu mai multe cărucioare de cumpărături. Mai exact, șaptesprezece cărucioare. Managerul magazinului s-a apropiat imediat de unul dintre angajații mei și i-a spus să lase ultimul cărucior și să plece imediat. Nu a fost o cerere politicoasă, ci un ordin.

A cerut chiar să descărcăm din mașină cărucioarele pe care le plătiserăm deja. Am refuzat. Produsele erau achitate. Nici vorbă să fi golit magazinul. Mai rămăseseră standuri întregi pline cu globuri. Avem și fotografii care demonstrează acest lucru”, spune Robeyns.

A primit o scrisoare recomandată

Deși a crezut că incidentul s-a încheiat, bărbatul a primit câteva zile mai târziu o scrisoare recomandată din partea magazinului. „Potrivit scrisorii, se considera că intenționam să revindem decorațiunile de Crăciun”, spune el. „Am primit un avertisment oficial: dacă s-ar mai repeta o astfel de situație, ni s-ar interzice accesul în toate magazinele lor timp de un an.” Oricine ar ignora această interdicție ar fi considerat „intrus”, conform companiei. „La început am crezut că este o neînțelegere, dar lucrurile erau tratate foarte serios.”

Ruben a răspuns în scris conducerii magazinului, explicând scopul achiziției și invitându-i să vadă arcada decorativă cu ochii lor. „Cel mai mult m-a deranjat tonul folosit în comunicare. Era inutil de amenințător.”

În cele din urmă, compania a recunoscut că a greșit și și-a cerut scuze pentru modul în care s-a adresat clientului.