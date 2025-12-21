Croşetatul la cinema, noul trend care cucereşte Italia. „Este antidotul nostru împotriva singurătății”

Ideea de a combina proiecțiile de filme cu activitățile artizanale a apărut în Olanda pentru a ajuta persoanele cu ADHD. Sursa foto: captura Instagram/frainodi.crochet

Francesca Frainodi, manager al unei agenții de comunicare, pasionată de broderie şi cunoscută pe reţelele sociale, a creat un eveniment în care a îmbinat vizionarea unui film la cinema cu brodatul. Evenimentul a luat naştere în Olanda ca terapie pentru persoanele cu ADHD, iar acum a fost organizat la Brescia şi a devenit viral, astfel foarte probabil se va organiza în multe orașe italiene.

S-a născut dintr-o întâmplare și, în ultimele ore, a devenit una dintre cele mai virale activități de pe rețelele sociale. Cea care a combinat cinematografia și croșetatul a fost Francesca Frainodi, manager administrativ al unei agenții de comunicare pasionată de broderie, cunoscută pe YouTube, Instagram și TikTok sub numele de @frainodi.crochet. Deși profilul ei este plin de proiecte gratuite de croșetat și tutoriale pe care oamenii le pot reproduce apoi, de data aceasta ideea a fost să organizeze ceva special pentru urmăritorii săi, relatează La Repubblica.

„Duminică, am rezervat o cameră la Cinema Moretto din Brescia , chiar în centrul istoric, fără să știu câți oameni vor veni. A fost un risc. Acum îmi cer să pun în aplicare ideea la Milano și Roma.” Formatul este simplu: cinema, tricotat și, pentru cei care doresc, o cutie cu un aperitiv . „Este un eveniment pe care l-am organizat cu ajutorul unor colegi de muncă. Scopul a fost să facem împreună ceva ce în mod normal facem cu toții când suntem singuri. Cei care s-au înscris nu au vrut să plece, așa că am petrecut cu ei înainte de film și timp de o oră după aceea, ca să stăm de vorbă și să le arătăm ce creaserăm între timp. Am ales să proiectăm filmul "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan", bazat pe o poveste adevărată. Părea potrivit pentru ceea ce făceam... Este și un film plin de umor, dar spune în același timp o poveste importantă între mamă și fiu.”

Ideea de a combina proiecțiile de filme cu activitățile artizanale a apărut în Olanda pentru a ajuta persoanele cu ADHD . Activitatea se desfăşoară în spații confortabile, cu lumina difuză a sălii de cinema și mese pentru desen, broderie sau orice altă activitate care poate ajuta persoanele cu tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) să se concentreze, să se calmeze și să-și dezvolte creativitatea.

În Italia, evenimentul, deschis tuturor, avusese loc anterior la Cinema Victoria din Modena. Iar acum, după ce a fost organizat la Brescia, este probabil să fie organizat şi în multe alte orașe italiene. „Am decis deja să repetăm expermentul ​​în ianuarie și februarie. Deocamdată, tot la Brescia, dar cine știe? Încă primesc mesaje din toată Italia”, a concluzionat organizatoarea.