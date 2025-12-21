O mireasă fără machiaj a devenit virală după ce a publicat poze din ziua nunții. Motivul surprinzător pentru care a ales naturalețea

O tânără din Wisconsin a devenit virală după ce a publicat pe TikTok imagini din ziua nunţii sale. Sursa colaj foto: TikTok / makingmaddy

O tânără din statul american Wisconsin a devenit virală după ce a publicat pe TikTok imagini din ziua nunţii sale. Milioane de oameni din mai multe colţuri ale lumii au fost impresionaţi de frumuseţea miresei, care a declarat că și-a dorit ca alesul inimii sale să se căsătorească cu ea așa cum este în realitate, fără machiaj, și nu așa cum credeau alții că ar trebui să arate în ziua cea mare, a relatat People.

O mireasă fără machiaj a devenit virală după ce a publicat poze din ziua nunții

În vârstă de 26 de ani, Madison Azevedo s-a căsătorit în octombrie, însă a ales să facă publice unele dintre fotografiile din ziua nunţii abia luna trecută. Internauţii de pe TikTok au fost cuceriţi de frumuseţea ei naturală, iar imaginile cu aceasta s-au viralizat. Peste 4 milioane de oameni au reacţionat la pozele de nuntă, potrivit sursei citate.

"Nu am purtat machiaj în ziua nunţii mele. (...). Nu m-am simţit niciodată atât de frumoasă şi încrezătoare, sigură pe mine. Eu am vrut să mă căsătoresc cu soţul meu arătând așa cum sunt în realitate, nu așa cum credeau alții că ar trebui să arăt", a scris tânăra pe fotografiile din postarea ei de pe TikTok. Întrebată despre reacția soțului ei, Cody, la apariția sa fără machiaj în ziua nunții, Madison Azevedo a declarat pentru People că acesta a fost "foarte fericit".

Despre reacţia soţului ei, Madison Azevedo a mai adăugat: "Își dorea să mă simt frumoasă și să mă simt bine în pielea mea fiind eu însămi. I-am spus că mă temeam că ar putea fi ciudat să nu port machiaj la propria mea nuntă, iar el m-a asigurat imediat că nu va fi deloc așa – pentru că aceasta sunt eu cu adevărat și nu am nevoie să schimb asta sau să cedez în fața unor așteptări".

În timpul declaraţiilor pentru People, a mai precizat că a avut doar balsam pe buze. La descrierea imaginilor postate pe TikTok, tânăra a transmis următorul mesaj: "Îmi place că mulţi dintre oameni nu au fost surprinși că nu purtam machiaj. A fost o perioadă când eu nu suportam să mă uit în oglindă din cauza acneei mele, iar acum sunt mândră că îmi las pielea așa cum este".

Madison Azevedo a spus că soţul ei nu a văzut-o niciodată machiată

Madison şi Cody, alesul inimii sale, au avut o nuntă "simplă, elegantă şi personală", au mai scris jurnaliştii publicaţiei People.

"O mare parte din decor a fost cumpărată din magazine de antichități sau realizată manual, ceea ce a făcut ca totul să se simtă cu adevărat special. Am păstrat un eveniment restrâns, doar cu prieteni apropiați și membri ai familiei, iar DJ-ul nostru ne-a surprins chiar cu artificii la finalul serii, un moment cu adevărat magic", a declarat Madison Azevedo pentru publicaţia americană People.

Dacă nunta urma să fie autentică, de ce nu ar fi fost și ea? Originară din statul Wisconsin, tânăra a spus că, având în vedere că soțul ei nu a văzut-o niciodată machiată, nu și-a dorit să devină "altceva" în ziua nunții.

După ce a mers la bal cu un machiaj complet, experiență pe care a regretat-o ulterior, și după ce, în copilărie și adolescență, a folosit machiajul pentru a-și ascunde acneea chistică, Madison Azevedo a vrut ca oamenii să se uite la ea, nu la produsele de pe chipul său.

"A avea grijă de pielea mea mă ajută să mă simt bine în pielea mea, îmi dă mai multă încredere, decât să o acopăr", a mai mărturisit tânăra în cadrul interviului oferit celor de la People.

Numeroase mirese i-au scris, mărturisind că nici ele nu s-au machiat în ziua nunții

Multe dintre comentariile pe care le-a strâns postarea ei au fost de la mirese, care i-au împărtăşit că şi ele au ales să nu poarte machiaj în ziua nunţii lor. Reacţiile pozitive ale oamenilor de pe social media au făcut-o pe Madison Azevedo să se simtă "foarte fericită și împlinită". Alte femei i-au scris că atunci când se vor căsători îi vor urma expemplul.

"Eu am fost cu adevărat surprinsă de câte alte mirese au ales să nu poarte machiaj. Nu este ceva despre care se vorbește sau se arată prea des, iar acesta este un lucru pe care sper să-l schimb", a mai spus tânăra din Wisconsin.