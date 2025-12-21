O companie a dezvoltat un ”Tinder pentru copii”. Acces liber începând de la 13 ani

Deși menită să conecteze copiii cu alții de vârsta lor, în realitate a devenit un mecanism prin care prădătorii întâlnesc victime minore. Foto: Getty Images

Startup-urile încearcă în zilele noastre absolut orice pentru a avea succes. În timp ce unele sunt neconvenționale dar inofensive, precum compania care transformă rămășițele celor dragi în pietre pe care să le expui, altele intră într-o categorie mai mai bizară sau chiar periculoasă, cum ar fi startup-ul care vinde o cameră pentru toaletă cu inteligență artificială menită să analizeze scaunul, scrie Futurism.

În această ultimă categorie intră și startup-ul Wizz, în sensul cel mai întunecat posibil. Promovând „interacțiunea adecvată vârstei” pentru utilizatorii începând de la 13 ani, Wizz este o aplicație franceză construită pe cadrul de „glisare la stânga sau la dreapta” tipic aplicațiilor de întâlniri precum Tinder, Bumble și Hinge.

Având în vedere creșterea masivă a cazurilor de agresiune sexuală asupra copiilor, facilitate de rețelele sociale, aceasta este o responsabilitate imensă, una pe care Wizz nu a reușit să o gestioneze. Deși menită să conecteze copiii cu alții de vârsta lor, în realitate a devenit un mecanism prin care prădătorii întâlnesc victime minore.

Așa cum a fost menționat de către The Hill, Wizz a fost implicată într-un număr previzibil uimitor de incidente de abuz sexual asupra copiilor. Deși aplicația susține că utilizează „algoritmi sofisticați de siguranță AI pentru verificarea vârstei” pentru a sorta utilizatorii după vârstă, exemplele din lumea reală arată că aceste măsuri de protecție nu sunt suficiente pentru a descuraja prădătorii.

În Hawaii, de exemplu, o fată de 11 ani care fusese agresată sexual de un pușcaș marin activ al SUA a declarat poliției că s-au întâlnit prima dată pe Wizz. În ciuda „politicilor de nezdruncinat” ale aplicației, agresorul de 19 ani s-ar fi dat drept un adolescent de 15 ani, lucru pe care algoritmul AI de siguranță nu a reușit să îl detecteze.

Iar exemplele abundă, cum ar fi un tânăr de 23 de ani care s-a prefăcut a fi de 14 ani pentru a agresa sexual o fată de 14 ani, sau un tânăr de 27 de ani care a pretins că are 16 ani pentru a viola mai multe fete minore. După ce a întâmpinat rezistență din partea companiei, The Hill a testat sistemul de verificare cu un angajat de 28 de ani, care a reușit să se înregistreze ca un adolescent de 16 ani.

Aplicația a ajuns sub o supraveghere sporită din partea mass-media și a grupurilor de protecție a consumatorilor, care au contribuit la punerea presiunii pe platforme precum Google Play și Apple App Store pentru a o elimina complet. Deși acele eforturi au avut succes temporar, Wizz a reușit să se strecoare înapoi, lăudându-se cu măsuri de siguranță noi și îmbunătățite.

Acum, însă, Republicanii și Democrații colaborează pentru a promova Legea Siguranței Online a Copiilor (Kids Online Safety Act). Așa cum subliniază The Hill, tehnologia este singura industrie care nu este supusă pe scară largă standardelor de răspundere legală privind utilizarea produselor sale.

Rămâne de văzut dacă proiectul de lege va trece linia de sosire.