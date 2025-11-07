Belgia înființează un centru național de securitate aeriană, după ce au fost observate drone deasupra bazelor militare

Aeroportul din Bruxelles şi-a închis spaţiul aerian după ce în apropierea terminalului au apărut trei drone străine. FOTO: Hepta

Belgia a convocat joi o ședință a Consiliului Național de Securitate, după ce mai multe drone au fost observate deasupra bazelor militare și a aeroporturilor, provocând întreruperi și devieri ale zborurilor de pe aeroportul principal din Bruxelles, notează Euronews.

Pentru a combate această amenințare, autoritățile iau în considerare înființarea unui centru de supraveghere a spațiului aerian, precum și introducerea obligativității de înregistrare a dronelor.

„Vom face operațional, începând cu 1 ianuarie, NASC – Centrul Național de Securitate Aeriană. Va fi la Beauvechin, în baza militară. Centrul există deja, dar trebuie să devină pe deplin operațional, cu toate serviciile de securitate implicate. Aceasta este prima și cea mai mare provocare pentru următoarele săptămâni”, a declarat ministrul Apărării, Theo Francken, presei.

„Lucrăm pe modelul ‘detectare, identificare și posibilă neutralizare’. Acesta este cadrul în care ne desfășurăm activitatea”, a adăugat ministrul de Interne, Bernard Quintin.

Incursiunile dronelor au avut loc într-un moment în care Uniunea Europeană exercită presiuni asupra Belgiei pentru a confisca activele rusești înghețate aflate la Euroclear, în Bruxelles, astfel încât să poată fi emise împrumuturi pentru reconstrucția Ucrainei.

Război hibrid

Deși nu există dovezi clare, Rusia este considerată principalul suspect în spatele acestor incursiuni cu drone.

„Trebuie să ne întrebăm cine are de câștigat de pe urma acestor acțiuni, iar răspunsul este, fără îndoială, Rusia”, a declarat pentru Euronews Sven Biscop, directorul Institutului Egmont.

„Cred că efectul pe care îl urmăresc este dublu. Pe de o parte, intimidarea factorilor noștri de decizie – poate legată de deciziile privind Euroclear – iar pe de altă parte, încercarea de a diviza opinia publică. Unii oameni ar putea fi tentați să spună: ‘Ei bine, dacă am renunța la Ucraina, nu am mai avea această problemă’”, a adăugat el.

Ministrul belgian al Apărării urmează să prezinte vineri un plan de investiții de 50 de milioane de euro pentru o „inițiativă anti-drone”.

Belgia analizează, de asemenea, posibilitatea doborârii dronelor care încalcă spațiul aerian.

„Belgia a învățat că avem nevoie de un cadru legal care să permită doborârea dronelor. Desigur, avem nevoie și de capacitatea militară necesară pentru a face acest lucru. Procesul va fi accelerat acum, astfel încât să fim pregătiți cât mai curând pentru a face față situației”, a explicat Biscop.

Ambasada Rusiei la Bruxelles a negat orice implicare în operațiunile cu drone din spațiul aerian belgian.

Încălcări ale spațiului aerian

Atât NATO, cât și Uniunea Europeană sunt în alertă maximă după o serie de încălcări ale spațiului aerian, considerate a proveni din Rusia, în ultimele săptămâni.

NATO a emis un avertisment către Moscova la sfârșitul lunii septembrie, afirmând că va folosi toate mijloacele necesare pentru a apăra integritatea spațiului său aerian, după doborârea unor drone rusești deasupra Poloniei și după ce Estonia a raportat o incursiune a avioanelor de luptă rusești.

Incidentul din 10 septembrie, petrecut în Polonia, a fost prima confruntare directă între NATO și Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

Estonia a raportat că trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul său aerian pentru 12 minute vineri, fără autorizație — acuzație respinsă de Kremlin.

Aceste incidente au provocat îngrijorare în rândul liderilor europeni și au ridicat semne de întrebare privind nivelul de pregătire al alianței în fața unei agresiuni tot mai accentuate din partea Rusiei.

„Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială: NATO și aliații vor folosi, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și a descuraja orice amenințare, din orice direcție”, a transmis alianța într-un comunicat.

După încălcarea spațiului aerian al Poloniei, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat lansarea programului Eastern Sentry, menit să descurajeze noi incursiuni rusești și să demonstreze solidaritatea cu Polonia.

„Vedem drone care ne încalcă spațiul aerian. Indiferent dacă a fost intenționat sau nu, este inacceptabil. Aliații și-au exprimat solidaritatea deplină cu Polonia. Este esențial să contracarăm agresiunea și să apărăm fiecare membru al Alianței”, a spus șeful NATO.

Incidente similare au fost raportate și în Danemarca, Norvegia și România.