Actorul Ben Stiller s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev: "Ești eroul meu"

Actorul american i-a spus liderului Ucrainei în timpul vizitei sale: "Ești eroul meu".

"Ucrainenenii simt susținerea întregii lumi, inclusiv a multor celebrități. Vizita lui Ben Stiller demonstrează încă o dată acest lucru. Apreciem faptul că sunteți alături de noi în aceste vremuri dificile", a spus Zelenski în timpul vizitei actorului american în Ucraina.

Actorul american, în vârstă de 56 de ani, a spus într-o înregistrare video publicată pe contul lui de Instagram: "Salut, eu sunt Ben Stiller şi mă aflu acum în Ucraina. Mă întâlnesc cu oameni care au avut de suferit din cauza războiului şi ascult poveştile lor despre felul în care războiul le-a schimbat vieţile".

Ben Stiller a început să colaboreze cu UNHCR în 2016 şi de atunci a călătorit în diverse regiuni ale lumii alături de reprezentanţi ai acestei agenţii pentru a se întâlni cu refugiaţi în Germania, Iordania, Guatemala şi Liban.

"You're my hero," @BenStiller tells @ZelenskyyUa during their meeting in Kyiv.



?️ Volodymyr Zelenskyy pic.twitter.com/QYZFOfebqz