Benjamin Netanyahu a acceptat invitația lui Trump de a intra în „Consiliul Păcii”

2 minute de citit Publicat la 09:18 21 Ian 2026 Modificat la 09:18 21 Ian 2026

Netanyahu a decis să accepte propunerea liderului de la Casa Albă, în pofida rezervelor exprimate inițial. Foto: Getty Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat miercuri că a acceptat invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura noului „Consiliu al Păcii”, după ce biroul său criticase anterior componența comitetului executiv al acestui organism, din care face parte și Turcia, un rival regional al Israelului, scrie AP.

Potrivit unui comunicat oficial, Netanyahu a decis să accepte propunerea liderului de la Casa Albă, în pofida rezervelor exprimate inițial.

Consiliul Păcii, inițiativă lansată de Trump, fusese gândit inițial ca un grup restrâns de lideri mondiali care să supravegheze acordul de încetare a focului din Gaza. Între timp, planul a fost extins semnificativ, administrația Trump invitând zeci de state și sugerând că noua structură ar putea media conflicte la nivel global, într-un format ce amintește de Consiliul de Securitate al ONU.

Mai multe detalii ar urma să fie făcute publice joi, în cadrul unui anunț oficial despre Consiliul Păcii, când Trump va participa la Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Carta oficială nu a fost încă publicată, însă un proiect obținut de Associated Press arată că o mare parte din putere ar urma să fie concentrată în mâinile lui Donald Trump. Documentul menționează, de asemenea, că o contribuție financiară de un miliard de dolari ar asigura statutul de membru permanent.

Până în prezent, cel puțin opt state și-au confirmat participarea: Israel, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Vietnam, Kazahstan, Ungaria, Argentina și Belarus.

Invitații oficiale au fost trimise și președintelui Paraguayului, Santiago Peña, premierului Canadei, Mark Carney, președintelui Egiptului, Abdel-Fattah el-Sissi, precum și liderului turc Recep Tayyip Erdoğan. În plus, Rusia, India, Slovenia, Thailanda și Comisia Europeană au confirmat că au primit invitații. Pe lista invitaților este și România.

Vladimir Putin se află printre invitați

Kremlinul a transmis că „analizează detaliile” inițiativei și că va cere clarificări suplimentare în dialogul cu Washingtonul. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a precizat că Rusia va examina „toate nuanțele” propunerii. Donald Trump a confirmat, luni seară, că președintele rus Vladimir Putin se află printre invitați.

Deocamdată, nu este clar câți alți lideri mondiali vor fi cooptați în această structură.

Din comitetul executiv al Consiliului Păcii fac parte secretarul de stat american Marco Rubio, emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, ginerele președintelui, Jared Kushner, fostul premier britanic Tony Blair, directorul general al Apollo Global Management, Marc Rowan, președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, precum și adjunctul consilierului american pentru securitate națională, Robert Gabriel.

Consiliul Executiv pentru Gaza

Casa Albă a anunțat, totodată, constituirea unui alt organism, Consiliul Executiv pentru Gaza, care va avea sarcina de a implementa a doua și cea mai dificilă etapă a acordului de încetare a focului. Aceasta include desfășurarea unei forțe internaționale de securitate, dezarmarea Hamas și reconstrucția teritoriului devastat de război.

Coordonarea activităților zilnice va fi asigurată de Nickolay Mladenov, fost politician bulgar și fost trimis special al ONU pentru Orientul Mijlociu. Din acest consiliu mai fac parte Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, ministrul turc de Externe Hakan Fidan, diplomatul qatarez Ali Al-Thawadi, Hassan Rashad, directorul serviciului egiptean de informații, ministrul Emiratelor Arabe, Reem Al-Hashimy, omul de afaceri israelian Yakir Gabay și Sigrid Kaag, fost vicepremier al Olandei și expert în problemele Orientului Mijlociu.

Noul organism va superviza și un comitet de tehnocrați palestinieni, care se va ocupa de administrarea zilnică a Fâșiei Gaza.