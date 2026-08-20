Benzina a dispărut la 7 din 10 benzinării din Rusia: Apar cozi în premieră la Moscova, iar Kremlinul introduce combustibili interziși

Aplicația de monitorizare Gdebenz indica miercuri că benzina era disponibilă la nivel național la 28% dintre stațiile de alimentare. FOTO: Profimedia Images

Campania ucraineană cu drone împotriva infrastructurii energetice a Rusiei a provocat penurii de combustibil atât de severe încât Kremlinul a început să le recunoscă public. La Moscova se formează pentru prima dată cozi, iar Rusia a reintrodus combustibili de calitate inferioară, interziși anterior, pentru a acoperi deficitul, în timp ce se fac arestări în rândul celor care s-au plâns public de criza carburantului, potrivit Euronews.

Benzina era disponibilă miercuri la mai puțin de trei din 10 benzinării din Rusia, cel mai recent semn că un al doilea val de penurie de combustibil lovește mai puternic decât primul, în timp ce la stațiile de alimentare din Moscova s-au format pentru prima dată cozi.

Aplicația de monitorizare Gdebenz indica miercuri că benzina era disponibilă la nivel național la 28% dintre stațiile de alimentare, în scădere de la 41% cu o săptămână înainte.

Restricțiile privind combustibilul, inclusiv limitarea volumului vândut fiecărui client, raționalizarea pe bază de coduri QR și sistemele de alimentare în funcție de numerele pare și impare ale plăcuțelor de înmatriculare, erau în vigoare în aproape toate regiunile sâmbăta trecută, potrivit Benzinmap, care monitorizează restricțiile și prețurile la nivel național.

Raționalizarea combustibilului în Rusia

Stațiile Gazprom Neft din Moscova au stabilit temporar o limită de 40 de litri pentru fiecare alimentare. Tatneft a limitat vânzarea la 50 de litri de benzină și 60 de litri de motorină. Miercuri, serviciul Yandex Fuel arăta că benzina AI-92 era disponibilă la doar una din 10 stații din capitală.

Criza este rezultatul direct al campaniei susținute cu drone desfășurate de Kiev împotriva infrastructurii petroliere ruse, în încercarea de a slăbi mașina de război a Moscovei, în contextul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Până la începutul lunii iulie, fiecare rafinărie importantă din Rusia fusese lovită cel puțin o dată.

Numai în primele două săptămâni din august, aproape o duzină de alte obiective au fost lovite, printre acestea Yaroslavnefteorgsintez din Iaroslavl, două rafinării din Bașkortostan și infrastructura de export din portul Ust-Luga.

Forbes Rusia a calculat că rafinăriile avariate reprezintă acum 54% din capacitatea totală de rafinare a țării. Producția zilnică de benzină a scăzut în iulie la 75.000-80.000 de tone, față de o cerere de vară de 115.000-120.000 de tone – un deficit zilnic de aproximativ 35%.

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut penuria la sfârșitul lunii iulie, descriind-o drept „necritică”. El a repetat expresia miercuri.

„Nu există consecințe critice în urma unor astfel de atacuri, nu au existat și nu pot exista. Dar, desigur, ne provoacă pagube; acest lucru este evident, îl înțelegem, îl vedem și îl știm”, a declarat Putin.

În iulie, Moscova a interzis exporturile de benzină și motorină pentru a proteja aprovizionarea internă. Rusia a importat combustibil pe calea ferată din Belarus – livrările au crescut de 25 de ori de la an la an între ianuarie și iulie –, din Kazahstan și, pentru prima dată, din Maroc, după ce o încărcătură de aproximativ 30.000 de tone de benzină AI-92 furnizată de Lukoil a fost încărcată la Tanger și transportată la Murmansk.

O mare parte din combustibilul importat nu a ajuns la consumatori: potrivit unor surse din industria rusă citate de portalul InfoTEK, cantități mari de benzină din India și Maroc sunt blocate la Murmansk deoarece furnizorii cer între 110.000 și 130.000 de ruble pe tonă, în timp ce autoritatea de reglementare a statului solicită un preț sub 78.000 de ruble.

According to Russian outlet Izvestia, only 28% of gas stations across Russia currently have fuel in stock.



Drivers in Moscow and multiple regions are now getting hit by a brutal second wave of fuel shortages, resulting in massive highway queues and completely blanked-out price… https://t.co/gUz5fmdVW8 pic.twitter.com/uAWf8tcIsO — Predictivemoney (@Predictivemoney) August 18, 2026

Un nou deficit de aprovizionare este așteptat în septembrie, când rafinăria Novopolotsk din Belarus va intra în revizia tehnică programată.

Rusia importă combustibil din Belarus

Belarus a furnizat Rusiei în iulie un volum record de 212.000 de tone de benzină și 162.000 de tone de motorină. În prezent, aceasta procesează petrolul rusesc în regim de prelucrare în contul unei terțe părți și reprezintă cea mai importantă sursă externă de combustibil pentru Moscova. Cele două rafinării din Belarus – Novopolotsk și Mozyr – au împreună o capacitate de export de aproximativ 2 milioane de tone pe an, o fracțiune din necesarul Rusiei.

Prețurile benzinei la pompă au crescut cu 7,4% în prima jumătate a anului 2026, până la o medie de 70 de ruble pe litru, iar cele ale motorinei cu peste 12%, potrivit datelor oficiale. Locuitorii din unele regiuni spun că prețurile au depășit 100 de ruble pe litru (1,02 euro).

Kremlinul a ordonat Serviciului Federal Antimonopol să înăsprească măsurile de control al prețurilor; agenția a anunțat miercuri că a deschis 41 de dosare împotriva companiilor petroliere pentru încălcări.