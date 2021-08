Protestatarii anti-restricții au atacat și hărțuit poliția din Berlin, la o zi după amplele mainfestații anti-vaccin din Franța

Mii de oameni au sfidat interdicția de miting și marș și au defilat pe străzile din capitala germană, încăierându-se cu poliția, notează Le Figaro.

Potrivit forțelor de ordine, protestatarii i-au "hărțuit și atacat" pe ofițerii de poliție în cartierul Charlottenburg, în vestul Berlinului.

"Au încercat să forțeze dispozitivul și asta a dus la folosirea gazelor lacrimogene, a bastoanelor și la violență fizică", au spus reprezentanții poliției, menționând că au fost arestate mai multe persoane.

Alte momente tensionate au fost în zona parcului Tiergarten și pe traseul către poarta Brandenburg, când poliția a avertizat că urmează să folosească tunurile cu apă pentru a-i dispersa pe manifestanți.

Crowds defy ban to protest coronavirus measures in Berlin - Associated Press https://t.co/9FJacMRUrB pic.twitter.com/61K5yrqVWX