Biden îl atacă pe Trump, la fix doi ani de la ultima lor dezbatere: "Ce ratat"

La doi ani după ultima sa dezbatere cu Donald Trump, fostul președinte american Joe Biden a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa succesorului său de la Casa Albă. FOTO: Getty Images

La doi ani după ultima sa dezbatere cu Donald Trump, fostul președinte american Joe Biden a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa succesorului său de la Casa Albă. Prezent sâmbătă seară la un eveniment de strângere de fonduri al Partidului Democrat din Maryland, Biden l-a acuzat pe Trump de vanitate, incompetență și corupție, scrie CNN.

"Nu este vorba doar despre proiectele sale de vanitate: demolarea Aripii de Est a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal, punerea numelui său pe Kennedy Center, construirea unui arc în propria onoare, chiar și angajarea propriului om de la piscină pentru a repara bazinul reflectorizant. Uau! Ce ratat", le-a spus Biden participanților la gala organizată într-un cazinou din Maryland.

"Bazinul reflectorizant arată ceva chiar mai grav decât narcisismul și incompetența care stau la baza acestei administrații", a continuat el. "Este corupția, corupția nerușinată, evidentă. Corupție la o scară nemaivăzută în istoria Americii, în nicio administrație."

Discursul de aproximativ 10 minute al lui Biden a fost una dintre cele mai directe critici ale sale la adresa președintelui Donald Trump de când a plecat de la Casa Albă. El a rostit discursul exact la doi ani după ce a urcat pe scenă, într-o dezbatere prezidențială CNN cu Trump, moment care i-a afectat decisiv șansele pentru un al doilea mandat și i-a schimbat cursul moștenirii politice.

"Ceea ce mă înfurie este că Trump vrea să dea banii contribuabililor, banii voștri, celor implicați în insurecția din 6 ianuarie. Asta vrea să facă", a spus Biden. "Acești oameni nu merită despăgubiri. Merită să ajungă la închisoare pentru mult, mult, mult timp."

De când a părăsit Casa Albă, Biden nu s-a ferit să-l critice pe Trump. În ultima lună, el a acceptat invitații la evenimente de partid în Maryland, Dakota de Sud și în statul său natal, Delaware, încercând să-i mobilizeze pe democrați în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Intervențiile sale vin însă într-un moment complicat pentru fostul președinte. Mulți democrați sunt frustrați de modul în care Biden a gestionat alegerile din 2024. Un sondaj CNN realizat de SSRS arată că doar 30% dintre americani au o opinie favorabilă despre Biden, cel mai scăzut nivel înregistrat în cazul său, inclusiv față de perioada în care se afla la Casa Albă.

Discursul de sâmbătă vine și pe fondul revenirii familiei Biden în prim-planul scenei politice, lucru care îi irită pe unii democrați. Fosta primă doamnă, Jill Biden, și-a lansat memoriile și a început un turneu de promovare, în care a prezentat propria versiune asupra episodului politic din 2024. Acest lucru i-a deranjat pe mulți democrați, care consideră că redeschide răni vechi în partid.

"Aveam datoria să câștigăm și nu am făcut-o", a declarat Andrew Bates, fost purtător de cuvânt al lui Biden și unul dintre cei mai fermi apărători ai săi, pentru New York Post. "Mă gândesc tot timpul la asta. Dar nu înțeleg de ce această conversație dureroasă pentru partid trebuia redeschisă public chiar acum."

"Sună-mă și spune-mi-o în față" a replicat fosta primă doamnă, întrebată despre acest comentariu la o oprire din turneul său de promovare, la Washington. Răspunsul ei a atras critici din partea mai multor foști consilieri. Potrivit unei surse familiarizate cu situația, Jill Biden și Bates au vorbit a doua zi.

Fiul familiei Biden, Hunter, pare și el prezent peste tot și dispus să vorbească despre aproape orice. A strâns un număr mare de urmăritori pe rețelele sociale, peste 800.000 pe X, unde publică frecvent mesaje despre lupta sa cu dependența de droguri și comentarii politice. De asemenea, a acordat interviuri lungi în podcasturi, și a avut inclusiv o discuție de două ore cu controversata realizatoare conservatoare Candace Owens.

Într-un interviu acordat podcastului guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, Hunter Biden a vorbit deschis despre una dintre cele mai controversate decizii ale tatălui său și despre felul în care aceasta va fi reținută în istorie.

"M-a ales pe mine în locul moștenirii sale. Pentru că, indiferent ce se spune, acesta va fi unul dintre primele lucruri scrise despre el", a spus Hunter Biden despre decizia tatălui său de a-l grația, după ce insistase că nu va face acest lucru.

Încercările de a contura moștenirea politică a lui Biden ar putea deveni mai vizibile în lunile următoare. Fostul președinte a petrecut o mare parte a anului lucrând la memoriile sale, deși nu a fost anunțată încă o dată oficială de lansare.