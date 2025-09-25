BILD: Dezvăluire într-o carte. De ce a ținut Putin să anexeze Crimeea. Promisiunea făcută tatălui său pe patul de moarte

Președintele rus Vladimir Putin ține în mână un portret al tatălui său. Foto: Profimedia Images

Doi jurnaliști de investigație au publicat recent o carte despre Putin, care conține numeroase dezvăluiri explozive despre viața sa privată, de la aventuri amoroase și părinții săi până la opiniile sale politice. Se spune că acestea l-ar fi influențat pe președinte în deciziile luate la Kremlin.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, în 1999, tatăl lui Vladimir Putin i-ar fi exprimat fiului său două dorințe: ca într-o zi Crimeea să aparțină din nou Rusiei – și vechiul imn al Uniunii Sovietice să revină. Acest lucru a fost dezvăluit de jurnaliștii ruși Roman Badanin și Mikhail Rubin în cartea lor „Țarul însuși – Cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți”, conform publicației germane Bild.

Tatăl lui Putin, Vladimir Spiridonovici, a murit de cancer în august 1999, la vârsta de 88 de ani. Cu puțin timp înainte de moartea sa, ar fi primit o ultimă vizită de la fiul său la spital, care urma să devină președintele Rusiei la acea vreme. Potrivit autorilor, informatorii apropiați spitalului au spus că a fost o conversație de rămas bun cu „instrucțiuni finale”.

Crimeea înapoi în posesia Rusiei

Se spune că tatăl său, care fusese înrolat în Marină în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, era deosebit de atașat de Crimeea. A servit timp de câteva luni pe un submarin al Flotei Mării Negre staționat la Sevastopol – o referință biografică ce explică atitudinea sa.

Decenii mai târziu, fiul său a abordat problema: după anexarea ilegală a Crimeei în 2014, Putin a reamintit public legătura tatălui său cu Sevastopolul. Anexarea a devenit punctul de plecare al războiului în curs împotriva Ucrainei.

Revenirea vechiului imn sovietic

Putin ar fi îndeplinit și a doua dorință a tatălui său, chiar mai repede decât prima: încă din anul 2000, a înlocuit imnul de atunci, „Cântecul Patriotic”, cu vechea melodie a imnului sovietic – împotriva sfatului explicit al predecesorului său, Boris Elțin. De atunci, „Imnul Federației Ruse” a răsunat cu melodia introdusă de Stalin în 1944.