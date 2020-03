Bill Gates A DEMISIONAT din consiliul de administrație al Microsoft

Gates a demisionat si din consiliul de administratie al grupului Berkshire Hathaway, al miliardarului Warren Buffett, din care a facut parte incepand din 2004, relateaza Reuters.



"Am luat decizia de a demisiona din ambele consilii de administratie din care am facut parte, Microsoft si Berkshire Hathaway, pentru a ma dedica mai mult prioritatilor filantropice care includ sanatatea si dezvoltarea, educatia si angajamentul meu tot mai mare in combaterea schimbarilor climatice. Lidershipul companiilor Berkshire si Microsoft sunt mai puternice ca niciodata, asa ca este momentul potrivit sa fac acest pas", a scris Gates pe LinkedIn, citat de CNBC.