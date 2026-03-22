Blackout total în Cuba, pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână. Toată țara a rămas în beznă

Cuba a suferit o nouă pană de curent la nivel național, a anunțat Ministerul Energiei sâmbătă seara, iar peste 10 milioane de oameni au rămas în întuneric, scrie CNN.

„A avut loc o deconectare totală a Sistemului Electroenergetic Național”, a transmis ministerul într-o postare pe X. „Protocoalele pentru restabilirea alimentării au început deja să fie implementate.”

Cuba e încă în proces de recuperare după prăbușirea rețelei electrice de la începutul săptămânii, prima de acest tip de când Statele Unite au început, la începutul anului, să blocheze livrările de combustibil din Venezuela.

Cu puțin timp înainte de pana de sâmbătă, compania națională de electricitate anunțase pe rețelele sociale că se așteaptă la un deficit de 1.704 megawați în intervalul de consum maxim din acea seară.

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit frecvent în ultimele săptămâni despre Cuba, anticipând o prăbușire iminentă a guvernului comunist.

Luni, acesta s-a întrebat public dacă ar putea avea „onoarea de a prelua” insula. „Știți, toată viața am auzit despre Statele Unite și Cuba, când va avea Statele Unite onoarea de a prelua Cuba? Ar fi o mare onoare”, a declarat Trump la Casa Albă. „Să preiau Cuba într-o formă sau alta, da, să preiau Cuba, adică, fie că o eliberez, fie că o preiau, cred că pot face orice vreau cu ea.”

Președintele a refuzat să precizeze dacă o eventuală operațiune de „preluare” a Cubei ar implica același nivel de forță ca acțiunea SUA din ianuarie împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat-cheie al Havanei.

Între timp, președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a declarat într-un discurs adresat activiștilor internaționali care aduc ajutoare umanitare pe insulă că guvernul său ia în calcul posibilitatea „unui atac asupra Cubei” și se pregătește în consecință.

Săptămâna trecută, Díaz-Canel a confirmat într-un discurs național că oficialii cubanezi poartă discuții cu omologii americani pentru a pune capăt embargoului asupra combustibilului. Ulterior, autoritățile de la Havana au clarificat că nu intenționează să negocieze în privința sistemului politic.

De la revoluția cubaneză din 1959, condusă de Fidel Castro, care a răsturnat regimul lui Fulgencio Batista, țara se află sub un embargo economic strict impus de Statele Unite.

Cuba a trecut și prin alte perioade de incertitudine economică severă, precum „Perioada Specială”, declanșată de prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, când guvernul comunist și-a pierdut principalul sprijin extern. Criza actuală este la fel de gravă.

Lipsa combustibilului din Mexic și Venezuela a dus practic la blocarea turismului pe insulă, a perturbat sistemul educațional, a afectat serviciile medicale și i-a împiedicat pe fermieri să-și transporte produsele către piețe.