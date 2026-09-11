Blestemul aurului de pe Nil: Sudanul își pierde terenurile fertile și capacitatea de a produce hrană, în plin război civil

În 2024, exploatările artizanale au reprezentat peste 90% din producția de aur a Sudanului. FOTO: Profimedia images

Un boom al mineritului artizanal de aur, alimentat de războiul și sărăcia din Sudan, transformă orașul Abu Hamad, de pe malurile Nilului, într-o zonă afectată de o gravă criză de sănătate publică. Substanțele chimice folosite pentru extragerea aurului contaminează solul și apa, distrug agricultura și afectează animalele și sănătatea localnicilor, în timp ce exploatările miniere continuă să se extindă, potrivit The Guardian.

În 2024, exploatările artizanale au reprezentat peste 90% din producția de aur a Sudanului. Iar Abu Hamad, în statul River Nile, a devenit unul dintre cele mai mari orașe miniere și centre comerciale de aur din țară.

Disperați să obțină venituri, localnicii prelucrează sterilul minier, un produs secundar al mineritului artizanal, care conține aproximativ 70% aur și din care metalul este extras folosind substanțe chimice precum cianura, mercurul sau tioureea, un compus considerat inițial relativ sigur.

Toxicitatea care se extinde treptat a decimat baza agricolă a orașului Abu Hamad, transformând stilul de viață liniștit al localității într-o luptă zilnică împotriva poluării și bolilor. Apele provenite din inundații, care transportă reziduuri de la exploatările miniere, au provocat creșteri masive ale salinității solului, ducând la un declin catastrofal al producției alimentare.

„Când copacii erau încă foarte tineri, prima recoltă a produs aproape patru camioane de portocale. Astăzi, producția nu depășește jumătate de camion”, spune Al-Khalifa, un fermier, subliniind dezvoltarea anormal de slabă a livezilor sale.

Prăbușirea agriculturii pentru toate principalele culturi este uluitoare, spun fermierii. Un singur acru (0,4 hectare) de grâu, care în trecut producea între 40 și 60 de saci, produce acum între 12 și 18 saci.

În mod similar, producția de bob a scăzut de la o medie de 40-50 de saci pe feddan (o unitate de suprafață echivalentă cu aproximativ un acru, 0,4 hectare) la doar trei sau patru, potrivit fermierilor locali. Chiar și livezile de portocali ajunși la maturitate, care ar trebui să producă cu ușurință 10 camioane de fructe, dau acum mai puțin de jumătate de camion, spun aceștia, iar o mare parte din recoltă este deformată și are coaja îngroșată.

Al-Khalifa avertizează asupra unei catastrofe iminente care depășește cu mult granițele statului River Nile. „Securitatea alimentară nu mai este doar o problemă locală care afectează Abu Hamad. A devenit o problemă națională care privește Sudanul în ansamblu.

„Sudanul are un potențial agricol enorm și este străbătut de fluviul Nil, [ceea ce înseamnă că] produsele agricole ar trebui să fie abundente și accesibile, însă realitatea este cu totul diferită. Astăzi vedem creșteri ale prețurilor la legume și produse agricole în diferite state și orașe”, spune el.

Tragedia din Abu Hamad nu este un caz izolat. Ea este strâns legată de războiul din Sudan, aflat acum în al patrulea an. Forțele Armate Sudanului (SAF) și Forțele de Sprijin Rapid (RSF) se bazează în mare măsură pe sectorul aurului. De la începutul războiului, în aprilie 2023, ambele tabere au fost implicate în controlul exploatărilor miniere, spune cercetătorul Suliman Baldo, de la thinktank-ul Sudan Transparency and Policy Tracker.

Războiul din Sudan a permis desfășurarea neîntreruptă a exploatării

Anul trecut, sectorul minier a generat venituri de aproximativ 1,8 miliarde de dolari (1,3 miliarde de lire sterline) din producție și exporturi, producând aproximativ 75 de tone de aur pe parcursul anului și depășind cu 13% ținta stabilită de guvernul controlat de SAF. Acest aur a reprezentat 58% din valoarea totală a exporturilor Sudanului în zonele controlate de SAF. Marja reală de profit ar putea fi însă mult mai mare, având în vedere nivelul ridicat al contrabandei cu aur peste graniță, în Egipt. Nivelurile producției și comerțului în minele controlate de RSF rămân nedocumentate.

În cea mai mare parte, războiul din Sudan a permis desfășurarea neîntreruptă și nereglementată a activităților miniere și a comerțului cu aur. Potrivit lui Mubarak al-Fadil al-Mahdi, liderul partidului Umma, fost ministru al investițiilor și om de afaceri cu legături în sectorul aurului, există foarte puține stimulente pentru ca părțile aflate în război să oprească aceste practici.

„Acesta este unul dintre cele mai importante stimulente ale armatei sudaneze pentru a perpetua războiul și a împiedica încheierea lui, astfel încât să poată beneficia de corupția generată de aceste fonduri”, spune al-Mahdi. „Aceste fonduri nu sunt supuse niciunui control și sunt administrate exclusiv de comandantul armatei și de guvernatorul băncii centrale.”

Impactul devastator al acestui minerit nereglementat este la fel de vizibil și în pășunile regiunii. Abu al-Qasim al-Khazin, un crescător de animale din localitatea Al-Sharik, din districtul Abu Hamad, descrie în termeni sumbri efectele pe care scurgerile de substanțe chimice le au asupra faunei locale.

„Am văzut numeroase cazuri în care animalele s-au născut complet fără păr [și] cazuri extrem de neobișnuite în care animalele s-au născut fără ochi”, explică Al-Khazin.

Toxinele afectează mai mult decât dezvoltarea fizică. „În unele cazuri, animalele păreau să-și fi pierdut complet comportamentul normal – unii oameni au descris starea lor ca semănând cu nebunia.”

Dezastrul ecologic a devenit inevitabil o urgență de sănătate publică. O analiză realizată în 2022 a arătat că 20% dintre probele de apă potabilă conțineau mercur.

Pericolul atinge nivelul maxim în timpul sezonului ploios, când grămezile cenușii letale sunt dislocate. Hashim Abdelazim al-Mahi, inginer și activist local pentru protecția mediului, a urmărit realitatea devastatoare a poluării. El atrage atenția asupra introducerii tioureei ca alternativă la cianură în procesul de extragere a aurului.

„Când tioureea a fost introdusă pentru prima dată în Sudan [în 2017], a fost promovată ca un material ecologic. Cu toate acestea, realitatea a demonstrat contrariul”, spune Abdelazim.

Unul din 50 de copii se naște cu o formă de malformație

Potrivit unor date medicale locale recente, aproximativ unul din 50 de copii se naște cu o formă de malformație congenitală gravă, inclusiv despicătura buzei și cazuri complexe, precum deformări ale craniului.

În iulie, premierul Kamil Idris, care face parte din guvernul controlat de armată, a ordonat îndepărtarea imediată a tuturor instalațiilor de prelucrare a aurului din zonele rezidențiale și militare. Directiva va introduce, de asemenea, cărți de identitate obligatorii pentru mineri și măsuri de securitate sporite în regiunile miniere. În 2024, autoritățile au încercat, de asemenea, să interzică utilizarea unor substanțe precum mercurul și cianura în Wadi Halfa, în statul Northern, și în statul South Kordofan. Însă aceste eforturi fragmentare s-au dovedit prea puține și au venit prea târziu.

În Abu Hamad, grămezile contaminate de sol și pietriș toxic rămân expuse și netratate. Pe măsură ce se apropie sezonul ploios, crește riscul ca aceste toxine să se infiltreze în fluviul Nil. În timp ce războiul continuă, locuitorii din Abu Hamad trebuie să se adapteze unui peisaj modificat permanent de lăcomia oamenilor. Până când autoritățile statului vor interveni pentru a reglementa sectorul informal și pentru a impune metode de prelucrare sigure, grămezile cenușii vor continua să se înmulțească. Pentru fermierii, crescătorii de animale, medicii și copiii din Abu Hamad, goana după aur nu a adus prea multă bogăție, ci doar o otravă lentă și necruțătoare.

Milioane de oameni trăiesc în foamete extremă, violență sistematică și suferință cumplită în Sudan, în timp ce femeile și copiii sunt victime ale violurilor, comunități întregi sunt distruse, iar accesul la hrană și medicamente este blocat.