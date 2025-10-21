Bloomberg: Europa și Ucraina propun un plan în 12 puncte pentru oprirea războiului. Donald Trump ar urma să prezideze „consiliul păcii”

Situația războiului din Ucraina a intrat din nou în blocaj după un efort eșuat al lui Zelenski la Casa Albă și o revenire a lui Trump la o atitudine pozitivă față de Putin. Foto: Getty Images

Țările europene lucrează împreună cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru oprirea războiului Rusiei în actuala configurație de pe câmpul de lupte, a relatat Bloomberg, marți. Un „consiliu al păcii” prezidat de Donald Trump ar urma să urmărească implementarea planului propus, conform propunerii.

Liderii europeni au sunat la Washington, marți, pentru a comunica faptul că au rămas fermi în ce privește dorința pentru un armistițiu în Ucraina, urmând ca actuala configurație a frontului să fie baza pe care să înceapă discuțiile de pace sau armistițiu.

Regimul de la Kremlin și-a menținut pretențiile maximale și vrea în continuare concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Conform propunerii citate, Ucraina va primi garanții de securitate, fonduri pentru reconstrucția post-război și un parcurs accelerat spre integrarea europeană, a scris Bloomberg.

Odată ce Rusia acceptă acordul de armistițiu și ambele părți se angajează să nu mai avanseze pe dincolo de linia frontului actuală, ar urma să aibă loc întoarcerea copiilor răpiți din Ucraina și un nou schimb masiv de prizonieri.

Cele două țări ar intra, apoi, în negocieri pentru forma de guvernare pe care o vor avea teritoriile ocupate. Totuși, nici Europa, nici Ucraina nu vor recunoaște teritoriile ocupate ca aparținând Rusiei, conform raportului.

Sancțiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate gradual, deși fonduri în valoare de 300 de miliarde de euro din rezervele băncii centrale ruse vor fi returnate doar după ce Rusia acceptă să contribuie pentru reconstrucția Ucrainei. Sancțiunile ar fi reactivate dacă Rusia atacă din nou Ucraina.

Nou blocaj diplomatic pe „frontul” ucrainean

Un oficial de la Casa Albă a anunțat, marți, că nu există niciun plan concret pentru ca Donald Trump să se vadă la o întâlnire bilaterală cu Vladimir Putin în viitorul apropiat. Anunțul vine după o discuție între Serghei Lavrov și Marco Rubio, despre care Casa Albă a susținut că a fost „productivă” dar că nu mai este nevoie de întâlnire față în față între cei doi diplomați.

Al doilea summit al președintelui american cu Vladimir Putin ar putea să nu aibă loc la fel de repede pe cât a prezis liderul de la Washington — sau chiar deloc — după ce un consilier de rang înalt de la Kremlin a declarat că „neînțelegerile rămân prea mari”.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a discutat, luni, cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în parte pentru a stabili detaliile unei posibile întâlniri încă din această săptămână la Budapesta, Ungaria. Însă această întrevedere este acum sub semnul întrebării, a spus Lavrov.

Într-o conferință de presă la Moscova, marți, șeful diplomației ruse a afirmat că i-a transmis lui Rubio faptul că poziția Rusiei — conform căreia un acord de pace trebuie încheiat înainte de orice încetare a focului în războiul din Ucraina — nu s-a schimbat de la întâlnirea Putin–Trump din Alaska, desfășurată acum două luni.

„Cred că oficialii americani au ajuns la concluzia că poziția Rusiei a rămas în mare parte neschimbată în timp și se încadrează în limitele cerințelor sale inițiale maximaliste”, a spus Lavrov. „Rusia nu și-a modificat pozițiile față de înțelegerile și negocierile prelungite dintre Putin și Trump în Alaska”.

Regimul de la Kremlin susține de mult timp că trebuie „eliminate cauzele profunde” ale războiului din Ucraina, pretinzând că apropierea Ucrainei de Europa și dorința sa de a adera la NATO reprezintă o amenințare existențială pentru Rusia. Prin eliminarea acestor așa-zise „cauze profunde”, Rusia înțelege distrugerea actualului guvern ucrainean ales democratic și înlocuirea lui cu un regim-marionetă al Kremlinului.

Putin a pus sub semnul întrebării legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski, a cerut organizarea de noi alegeri în Ucraina, a solicitat încetarea așa-numitei „persecuții a vorbitorilor de rusă” și a cerut garanții că Ucraina nu va adera la NATO. El presară frecvent discursurile sale despre Ucraina cu afirmații ridicol de false cum ar fi că țara ar fi „plină de naziști”.

„Rămânem complet angajați acestei formule și am confirmat-o ieri în discuția cu Marco Rubio”, a declarat Lavrov.

Șeful diplomației ruse a mai ridicat și problema transportului lui Putin la Budapesta, având în vedere amenințarea Poloniei de a pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională dacă avionul liderului rus ar survola spațiul său aerian.