Bloomberg: Polonia a început „cucerirea” economică a Germaniei. Economia poloneză de un trilion de dolari își „arată mușchii” la Berlin

Foto: Getty Images

Când Polonia s-a eliberat de comunism în 1989, părea puțin probabil că țara va reuși să iasă din umbra vecinului său mai mare și mult mai puternic economic – Germania. Astăzi, însă, la aproape 37 de ani, economia de un trilion de dolari a Poloniei se infiltrează în economia germană prin achiziționarea sistematică de companii germane, relatează Bloomberg.

Compania de internet poloneză fondată de Jacek Swiderski se extinde agresiv în Germania, achiziționând a treia cea mai mare platformă germană.

Cumpărarea cu 240 de milioane de dolari a Invia Group de către Wirtualna Polska Holding SA este doar una dintre multele achiziții făcute de firme poloneze în Germania.

Datele strânse de Bloomberg arată că firmele poloneze au făcut 22 de achiziții în Europa de Vest, anul trecut, un record. Alte patru astfel de achiziții sunt în desfășurare anul acesta.

În Germania, mai ales, au loc de astfel de achiziții – în domenii precum auto, IT sau alimentar.

„Era inimaginabilă pentru mine ideea că economia poloneză va putea să prindă din urmă Germania în ce privește expertiza, calitatea serviciilor, sau scara operațiunilor.

Tranzacția noastră, la fel ca alte achiziții făcute de firme poloneze arată cât de mult am avansat în această perioadă (de după comunism – n. red.)”, spune Swiderski într-un interviu.

Noul „tigru” est-european

Deși politica poloneză post-1989 a fost turbulentă mai mereu, iar acum există amenințarea AI în industriile tradiționale, achizițiile poloneze din străinătate arată forța economiei poloneze, care a crescut până la a avea un PIB de un trilion.

Astfel, Polonia a devenit o mare putere economică regională și își „arată mușchii” într-o țară care a ajutat-o cu această transformare extraordinară. Când Polonia s-a alăturat UE în 2004, PIB-ul per capita al Germaniei era de patru ori mai mare decât cel al Poloniei.

Germania rămâne cel mai mare investitor extern în Polonia, iar companiile sale au cheltuit 75 de miliarde de dolari de-a lungul a 20 de ani în domenii precum auto, al ingineriei și industriei retail, arată datele băncii centrale poloneze.

Distanța dintre cele două țări se micșorează constant. PIB-ul per capita al Germaniei este acum doar dublul Poloniei. Creșterea lentă a celei mai mari economii europene a creat și oportunități de afaceri pentru polonezi.

În același timp, datele băncii centrale poloneze arată că investițiile străine directe în Polonia au încetinit din cauza riscurilor geopolitice mai mari, a creșterii prețurilor și a schimbărilor din industria IT. Donald Tusk a declarat, săptămâna trecută, citând presa germană că „vin polonezii”.

„Vedeți cum s-a schimbat fraza asta în ultimii 30 de ani. Presa germană scrie că, tot mai mult, companiile poloneze cumpără brand-uri occidentale cu renume, nu invers”, a scris Tusk pe Twitter.

Printre ele se numără firma tech poloneză Spyrosoft SA. Compania a cumpărat Embeddeers GmbH, o firmă germană de inginerie și servicii IT, anul trecut, iar acum este în discuții pentru o nouă achiziție din Germania.

Pentru CEO-ul și fondatorul său, Konrad Weiske, extinderea în Germania reflectă și schimbările structurale care s-au produs în industria locală.

Dominik Kopinski, consilier la Institutul Economic Polonez din Varșovia, spune că felul în care evaluează economia poloneză aduce aminte de Coreea de Sud.

Faptul că Polonia cumpără firme străine arată că evoluează înspre a deveni o economie dezvoltată. Diferența este că polonezii sunt mai interesați de a obține o cotă de piață mai mare decât de a pune mâna pe noi tehnologii.

Turbulențe politice

Activitatea trădează, totuși, și o slăbiciune a Poloniei. Nicăieri în Europa nu au existat mai multe investiții în sectorul IT, finanțe și resurse umane. Țara este tot mai expusă amenințărilor care vin din direcția automatizării și sectorului AI. Salariile au crescut și ele, ceea ce înseamnă că Polonia nu mai poate fi considerată un „furnizor low cost” de servicii.

Din punct de vedere politic, o parte importantă a populației poloneze se simte lăsată în urmă. Tusk a încercat să-i ajute prin legi favorabile și pentru a se poziționa în opoziție cu rivalii reacționari de la PiS.

Partidul de opoziție, din rândurile căruia provine și președintele actual, Nawrocki, este deschis anti-german și încearcă să-i acrediteze lui Tusk, prin propagandă, imaginea de „marionetă” a Berlinului.

Dincolo de toate astea, Polonia nu a fost niciodată mai influentă sau mai prosperă în istoria sa de după recâștigarea independenței (în 1918 – n. red.). De-a lungul celor două decenii de apartenență la UE, polonezii au primit mai multă finanțare per capita decât orice altă țară UE, iar PIB-ul a crescut de mai mult de trei ori. Anul trecut, economia poloneză a crescut cu 3,6%, față de 0,2% în cazul Germaniei.

Expansiunea poloneză

Și mai multe acorduri sunt în discuție – constructorul polonez de trenuri Pesa Bydgoszcz SA se pregătește să cumpere rivalul german HeiterBlick GmbH. Tranzacția a fost pregătită de fondul de dezvoltare de stat PFR SA.

Numărul tot mai mare de acorduri de achiziții reflectă și o schimbare de atitudine a unei noi generații de antreprenori polonezi. Expansiunea poloneză inițială s-a lovit de obstacole precum lipsa de experiență cu consumatori din piețele germană, austriacă sau britanică.

Directorii executivi polonezi preferă acum să achiziționeze companii care au deja un renume pe piețele lor.

Operatorul de lockere pentru colete InPost SA a fost aproape de faliment după ce a încercat să se extinde pe piața britanică prin finanțare proprie. Ani de zile mai târziu, folosindu-se de profiturile din Polonia, a schimbat strategia și a început să cumpere operatori logistici în Europa vestică pentru a putea avea acces mai ușor la piețele de acolo. Acum, lockerele sale sunt peste tot în țările Europei de Vest.

În unele cazuri, și legăturile culturale Polonia-Germania au jucat un rol important. În cazul achiziției făcute de Wirtualna, mare parte din personalul de la Invia era deja din Polonia, de exemplu.

Swiderski spune că, totuși, vor trece mulți ani până ce companiile poloneze își vor crește prezența masiv în Germania, având în vedere dimensiunile uriașe ale economiei germane și fondurile necesare.

„Nu cucerim Germania. Vrem să învățăm piața pas cu pas, începem cu o înfigere simbolică a steagului, iar apoi vom aștepta cu răbdare noi oportunități”.