Imagini apocaliptice după incendiile masive la Bodrum, în Turcia, unde turiștii au fost evacuați de Garda de Coastă

În orașul Bodrum au fost evacuate trei hoteluri de cinci stele, notează BBC.

Până în prezent, incendiile, care fac ravagii în țară, de miercuri, au ucis șase persoane.

Sâmbătă au fost confirmate încă două decese.

Este vorba despre două persoane care au murit în timpul operațiunilor menite să aducă sub control focarele din sudul provinciei Antalya.

Oficialitățile turce spun că toate cele 10 incendii majore sunt în prezent sub control.

Imagini distribuite pe Twitter de primarul din Bodrum, Ahmet Aras, arată amploarea dezastrului produs de foc: un peisaj gri, acoperit de cenușă, cu cioturi carbonizate de copaci se întinde pe coasta muntelui, acolo unde nu cu mult timp înainte era o pădure.

De asemenea, presa locală a publicat imagini dramatice cu oameni încărcați cu bagaje care fugeau din zonă în timp ce frontul unui incendiu se apropia rapid dinspre o coastă montană împădurită.

Turkey evacuates hotels in Bodrum



An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, Muğla.