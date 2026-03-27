Boții Rusiei sunt mobilizați la maximum pentru alegerile din Ungaria. Supraviețuirea lui Viktor Orban este esențială pentru Kremlin

La mijlocul luniii martie, o rețea rusească de boți a început să promoveze o susține falsă și incendiară – un clip video produs șmecherește a început să circule pe Twitter și i-a fost atribuit în mod fals unei publicații moldovene – conform acestuia, ungurii erau îndemnați „să se ridice la luptă cu ce arme găsesc, să opună rezistență autorităților și să-l ucidă pe Viktor Orban”, relatează Politico.

Clipul video face parte din arsenalul propagandistic și de dezinformare media a Kremlinului, înainte de alegerile parlamentare cruciale din Ungaria din 12 aprilie. Regimul Putin vrea cu orice preț ca Viktor Orban, principalul său aliat în Europa, să rămână la putere.

Clipul a apărut imediat după publicarea unui articol WaPo care a dezvăluit că Rusia a luat în considerare să organizeze o scenetă în care să pară că Viktor Orban este victima unei tentative de asasinat. Asta în scopul de a-l ajuta pe acesta să câștige alegerile. Sondajele arată că Fidesz are șanse mari să piardă puterea, după 16 ani de guvernare.

Momentul ales este bizar, spun specialiștii în dezinformare. Până acum, rețeaua rusească de boți, cunoscută sub numele de „Matrioșca” a fost doar reactivă la știri și informați, niciodată nu le-a anticipat.

O posibilă explicație, spune organizația Antibot4Navalny, care se ocupă de urmărirea operațiunilor de influențare ale Rusiei, este că gruparea care gestionează rețeaua de boți preia o abordare ceva mai proactivă de această dată – stabilind narațiunea în loc să le amplifice pe cele pre-existente. Există și teoria conform căreia, rețeaua de boți se coordonează mai bine cu serviciile ruse de informații.

„În mod normal, Matrioșca reacționează doar ceva ce a devenit deja public și le ia în jur de 24 de ore să vină cu ceva care să exploateze știrile curente”, explică cei de la Antibot4Navalny.

Alegerile din 12 aprilie par să fie cruciale și pentru Rusia și pentru Uniunea Europeană. Miza este controlul pe care Kremlinul îl exercită asupra guvernului Ungariei prin intermediul lui Orban.

Țintă: Ucraina

Rețele de boți asociate Rusiei au fost legate de campanii de interferență electorală în Statele Unite, Germania, Polonia, Moldova și Armenia.

Însă Antibot4Navalny afirmă că alegerile din Ungaria sunt prima situație în care propaganda rusă promovează explicit narațiuni despre un atac mortal asupra unui candidat sau despre o lovitură de stat militară.

În SUA, rețeaua Matrioșka a promovat teorii ale asasinatului după — nu înainte — incidentul din Butler în care a fost „rănit” Donald Trump, exploatându-l ca pe orice alt eveniment major.

Mai mult, mesajele Matrioșka privind alegerile din Ungaria au fost neobișnuit de concentrate, prezentându-l pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski și, mai larg, Ucraina, drept o amenințare la adresa lui Viktor Orban.

În trecut, boții răspândeau o gamă mult mai largă de narațiuni, atâta timp cât acestea susțineau candidatul preferat de Moscova și discreditau adversarii.

„Este posibil ca scopul real al Matrioșka în prezent să nu fie neapărat rezultatul alegerilor, ci ceva ce nu înțelegem încă pe deplin”, au spus cei de la Antibot4Navalny pentru Politico.

Rusia a negat acuzațiile privind orice implicare în politica din Ungaria.

După o afirmație din același articol al Washington Post potrivit căreia ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, l-ar fi informat pe Lavrov între reuniuni ale UE, purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, a acuzat „dușmanii Ungariei” că suferă de o „imaginație febrilă”.

Oficialii ruși și comentatorii pro-Kremlin au acuzat, în schimb, Ucraina și Europa că urmăresc schimbarea regimului la Budapesta.

„Toată lumea înțelege că Ucraina pregătește un Maidan în Ungaria”, a scris comentatorul pro-rus Vladimir Kornilov pe Telegram la începutul acestei săptămâni, făcând referire la revoluția din 2014 care l-a înlăturat pe vasalul lui Putin în Ucraina, Viktor Ianukovici.

Comparativ cu alte alegeri, campania Matrioșka pentru Ungaria a început relativ târziu, cu aproximativ o lună înainte de votul din aprilie, potrivit Antibot4Navalny.

Prin comparație, în Moldova, activitatea boților pro-Kremlin a început cu cinci luni și jumătate înainte de alegeri, iar în Armenia, cu aproximativ opt luni înainte.

De la lansarea primei campanii pentru Ungaria, rețeaua de boți a publicat până la 10 videoclipuri noi pe zi. Dacă nu impresionează prin durată, campania compensează prin conținut inflamator, spun cercetătorii.

Un videoclip fals, prezentat în mod eronat cu logo-ul platformei ucrainene United24, susține că un oficial ucrainean de rang înalt ar fi cerut violență armată pentru „eliberarea Ungariei prin vărsare de sânge” — o afirmație pentru care nu există dovezi.