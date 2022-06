Când ar urma să fie executați britanicii capturați și condamnați la moarte de separatiștii din Donbas | Reacția Londrei

Britanicii Aiden Aslin și Shaun Pinner și marocanul Saaudun Brahim au fost condamnați la moarte, joi seară, de instanța din teritoriul separatist, după ce au fost capturați de forțele ruse în urmă cu mai multe săptămâni.

Cei trei bărbați au fost găsiți vinovați de tentativă de răsturnare a puterii de stat prin violență, infracțiune pentru care legile din teritoriul separatist prevăd pedeapsa capitală.

Inculpații au fost, de asemenea, condamnați pentru terorism și pentru că ar fi "mercenari".

Tatăl lui Saaudun Brahim, Taher Saadoun, a declarat presei că fiul său nu este mercenar și că deține cetățenia ucraineană.

Saadoun a fost student înainte ca institutul la care era înmatriculat să fie distrus în război.

El a fost ulterior recrutat în armata ucraineană ca traducător, potrivit tatălui său.

Familiile lui Aslin și Pinner au confirmat că cei doi combatanți erau de mult timp înrolați în armata ucraineană.

Ei ar fi locuit în Ucraina încă din 2018.

Agenția rusă de știri RIA Novosti a relatat că cei trei condamnați vor fi executați prin împușcare.

Ei au o lună de zile pentru a înainta recurs.

În imaginile următoare, transmise de RIA Novosti și difuzate de presa internațională, inculpații sunt izolați în spatele unui grilaj metalic, în tribunalul din teritoriul separatist.

"Condamn în totalitate sentința pronunțată la adresa lui Aiden Aslin și a lui Shaun Pinner, ținuți prizonieri de intermediari ai Rusiei în estul Ucrainei.

Sunt prizonieri de război. Judecata lor a fost falsă și lipsită de orice legitimitate. Gândurile mele se îndreaptă către familiile lor. Continuăm să facem tot ce putem pentru a-i sprijini", a scris pe Twitter ministrul britanic de Externe, Liz Truss.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.