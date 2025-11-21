Bruxellesul declanșează infringementul față de Slovacia după ce regimul lui Fico a decis că există doar genurile masculin și feminin

2 minute de citit Publicat la 15:58 21 Noi 2025 Modificat la 15:58 21 Noi 2025

Premierul Robert Fico a declarat că "abia așteaptă" disputa cu Bruxelles-ul. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a anunțat vineri că a inițiat o procedură de infringement (pentru încălcarea legislației comunitare, n.r.) împotriva Slovaciei.

Comisia acuză o recentă modificare a Constituției slovace.

Conform Bruxelles-ului, modificarea, în vigoare de la 1 noiembrie, pune în discuție "principiile de primat, autonomie, eficiență şi aplicare uniformă a legislației UE", scrie Agerpres, care citează agenția slovacă de presă TASR.

Comisia a trimis Slovaciei o notificare oficială privind "posibilă nerespectare a obligațiilor sale" şi a cerut informații şi clarificări suplimentare, solicitând autorităților de la Bratislava să răspundă în termenul prevăzut, care în mod obișnuit este de două luni.

Prim-ministrul slovac Robert Fico, un politician cu atitudine favorabilă Moscovei, a anticipat mișcarea Comisiei încă de acum două săptămâni.

El a spus atunci că obiecțiile Bruxellesului se referă la articolul constituțional despre suveranitatea Slovaciei în chestiuni care țin de valori şi probleme etice.

Premier slovac: Aștept cu interes acest conflict

"Așteptăm cu interes acest conflict.

Nu îmi pot imagina nicio organizație internațională spunându-ne câte genuri ar trebui să existe sau cine poate și cine nu poate să se căsătorească.

Aceasta este, pur şi simplu, o chestiune internă şi un subiect foarte puternic legat de identitatea națională", a declarat Fico la momentul respectiv.

Premierul slovac s-a declarat convins că tratatele fundamentale privind funcționarea Uniunii Europene permit statelor membre să dea prioritate interne în detrimentul legislației comunitare atunci când este vorba despre chestiuni de identitate națională.

Ce î nseamn ă și cum se desfășoară procedura de infringement

"Dacă răspunsul Slovaciei nu este satisfăcător sau dacă nu se găsește nicio cale de remediere, Comisia poate trimite o opinie motivată către Slovacia în cadrul etapei următoare a procedurii.

Dacă nici astfel disputa nu va fi rezolvată, CE poate sesiza Curtea Europeană de Justiție (CEJ).

Ulterior, reconformarea la măsurile impuse de CEJ ar putea duce la sancțiuni, iar asta ar afecta, totodată, reputația Slovaciei în cadrul Uniunii Europene", a explicat Martin Vokalek, director executiv al Institutului Europeum pentru Politică Europeană.

Acest expert a subliniat că întregul proces poate dura mai mulți ani.

"De aceea, ar fi în interesul Comisiei Europene să se angajeze, mai întâi, într-un dialog cu acel stat, în încercarea de a rezolva situația fără o escaladare", a adăugat Vokalek, menționând că majoritatea disputelor se rezolvă înainte de depunerea unei acțiuni în justiție.

Ce prevede modificarea constituțională din Slovacia care a determinat Bruxelles-ul să reacționeze

În vigoare din 1 noiembrie, recentul amendament la Constituție prevede că Slovacia recunoaște doar sexele determinate biologic, cel masculin şi cel feminin.

În forma amendată, Constituția mai garantează acum și egalitatea de remunerare între bărbați şi femei pentru aceeași muncă.

În plus, noile texte reglementează adopția copiilor şi procesul educațional, având ca scop "consolidarea suveranității Slovaciei în materie de valori şi probleme cultural-etice".

Amendamentele constituționale au fost aprobate de Parlament pe 26 septembrie.