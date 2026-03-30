"Bunkerul Miliardarilor”: Cum arată insula din Miami unde se retrag Jeff Bezos și Mark Zuckerberg pentru securitate și taxe mai mici

Insula Indian Creek Village, supranumită „Bunkerul Miliardarilor”, devine refugiul preferat al celor mai bogați americani. FOTO: Hepta

Ascunsă de agitația din Miami, insula ultra-exclusivistă Indian Creek Village, supranumită „Bunkerul Miliardarilor”, devine refugiul preferat al celor mai bogați americani, atrași de securitatea extremă și avantajele fiscale, potrivit unui reportaj Fox News.

În spatele porților de intrare masive și al vegetației tropicale dense se află un refugiu fiscal sigur de 120 de hectare, unde miliardarii americani nu doar cumpără case, ci investesc într-un nivel de securitate despre care Julian Johnston, unul dintre cei mai importanți brokeri de lux din Miami, spune că este acum marfa supremă.

„Este un sanctuar politic. Aș spune, de asemenea, că securitatea în sine este extrem de strictă. Adică, atunci când ajungi cu mașina, dacă nu ai permisiunea de a urca, poliția este destul de nepoliticoasă și îți spune să pleci”, a declarat agentul Corcoran Group - care are peste 10 miliarde de dolari în vânzări în zonă - pentru Fox News Digital în timpul unui tur privat al Indian Creek.

„Cred că Indian Creek este o insulă în sine”, a continuat el. „Ca și comunitate... ai portul în apropiere, poți merge pe jos până la Four Seasons și la plajă, iar construcția este cu densitate mai mică. Deci nu este atât de mult trafic și este pur și simplu un loc frumos în care să trăiești.”

Cunoscut sub numele de „Bunkerul Miliardarilor”, lideri de afaceri de succes și celebrități precum Jeff Bezos, Carl Icahn, Tom Brady, Ivanka Trump și Jared Kushner, Julio Iglesias, Adriana Lima, David Guetta, Don Shula și alții au numit de mult timp Indian Creek acasă. Cartierul ultra-exclusiv a făcut recent titluri pentru cel mai nou rezident al său, Mark Zuckerberg, care a plătit suma record de 170 de milioane de dolari pentru o proprietate în construcție.

Migrația miliardarilor în zonă este văzută ca o retragere tactică în urma unui val de propuneri de impozitare a bogaților care se răspândesc prin legislaturile statelor conduse de democrați precum California, Washington și New York. În timp ce legislatorii și sindicatele se străduiesc să adopte noi taxe agresive asupra câștigurilor de capital și a averii, „Bunkerul Miliardarilor” oferă o fortăreață fiscală previzibilă.

„Există doar patru insule reale în această locație pe care proprietarii dețin drumurile, așa că nu poți intra fără permisiune”, a spus Johnston. „Oamenii își doresc intimitate, securitate... și, prin urmare, cu un inventar atât de limitat, prețurile au crescut foarte rapid în ultimii doi ani.”

Agentul a menționat că, de obicei, durează un an pentru planuri și autorizații și trei ani pentru a construi o casă semnificativă pe insulă. De asemenea, el a explicat cum Bezos a cumpărat o proprietate Indian Creek veche de 20 de ani „într-o stare frumoasă” pentru 75 de milioane de dolari „doar pentru un loc unde să doarmă”, în timp ce celelalte două loturi adiacente sunt amenajate pentru proprietatea sa mai mare.

Trecând cu mașina pe lângă reședințele lor, casele lui Bezos aveau alei lungi și șerpuitoare, cu porți de fier și amenajări peisagistice atent concepute; Casa lui Brady părea a fi o casă aproape în întregime din sticlă, în nuanțe gri, cu mobilier modern, dar elegant, și opere de artă vizibile prin geamuri.

„Când Tom Brady a început să construiască, se gândea să vândă casa pentru 80 până la 100 de milioane de dolari. Acum, patru sau cinci ani mai târziu, refuză oferte de 200 de milioane de dolari”, a spus Johnston ca un alt exemplu.

„Unii dezvoltatori fac acum case foarte luxoase, dar acești utilizatori finali nu au buget. Așa că își vor îmbunătăți finisajele și mai mult și își vor construi casa visurilor.”