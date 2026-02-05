Cadavrul oligarhului rus descoperit în Cipru a fost identificat pe baza analizei ADN. Cine a fost Vladislav Baumgertner

1 minut de citit Publicat la 10:54 05 Feb 2026 Modificat la 10:54 05 Feb 2026

Cadavrul omului de afaceri rus a fost identificat pe baza analizei ADN. Foto: Profimedia Images

Autoritățile din Cipru au anunțat că un cadavru descoperit luna trecută pe o plajă de pe coasta sudică a țării a fost identificat.

Este vorba despre Vladislav Baumgertner, fost director executiv al companiei Uralkali, cel mai mare producător de îngrășăminte pe bază de potasiu din Rusia.

Baumgertner fusese reținut în Belarus în 2013 sub acuzația de prejudiciere a economiei acestei țări.

Poliția a comunicat că analiza ADN-ului confirmă faptul că este vorba de Vladislav Baumgertner, în vârstă de 53 de ani, dispărut de la domiciliul său din orașul de coastă Limassol în data de 7 ianuarie anul curent.

Cadavrul a fost găsit la o săptămână după dispariție, pe plaja Avdimou.

O anchetă privind circumstanțele și cauza morții lui Baumgertner este în curs de desfășurare, potrivit autorităților.

Avdimou se află în interiorul uneia dintre cele două baze militare din Cipru pe care Marea Britanie le deține în continuare, după ce insula și-a câștigat independența în 1960.

Bazele au propriile forțe de poliție și instanțe de judecată.

Omul de afaceri rus a fost plasat în arest la domiciliu în Belarus în 2013

Baumgertner era CEO-ul companiei Uralkali la momentul când autoritățile de la Minsk l-au plasat în arest la domiciliu, în septembrie 2013, după o dispută între compania sa și partenerul său comercial belarus.

El a fost eliberat două luni mai târziu și extrădat în Rusia, unde procurorii au lansat o anchetă penală împotriva sa sub acuzația de abuz în serviciu.

Uralkali și compania de stat Belarus Potash Co. exportau marfa - un ingredient cheie în îngrășăminte - printr-o societate mixtă care, la acea vreme, controla aproximativ un sfert din comerțul mondial în domeniu.

Uralkali s-a retras din afacere după ce a acuzat guvernul de la Minsk că a permis companiei de stat să exporte în mod independent.

Retragerea Uralkali a lăsat Belarus Potash Co. fără personal calificat și a stârnit temeri privind un război al prețurilor.

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a spus că acțiunile lui Baumgertner au afectat economia țării.

Omul de afaceri rus locuia în Cipru de mai mulți ani, într-un apartament deasupra sediului său de business din Limassol, oraș unde trăiesc, de asemenea, alte mii de ruși care și-au părăsit țara din diverse motive.