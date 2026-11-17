Cadavrul unui cal de curse a fost găsit aruncat la gunoi. Cazul a șocat Australia

2 minute de citit Publicat la 10:30 17 Noi 2026 Modificat la 10:30 17 Noi 2026

Calul So You Are s-a îmbolnăvit şi a fost eutanasiat. Sursa foto: Getty Images

Cadavrul unui cal de curse, care a ocupat locul 8 la Melbourne Cup în urmă cu două săptămâni și care s-a îmbolnăvit recent, a fost găsit aruncat într-o pubelă de gunoi din Sydney, informează The Guardian.

Calul, pe nume So You Are, în vârstă de cinci ani, a fost eutanasiat după ce a suferit o criză severă de colici, fiind transportat luni la o clinică veterinară pentru o intervenție chirurgicală.

În aceeași zi, Gregg Jowett a postat pe reţelele sociale un videoclip în care apărea un cal mort, aflat într-un container din Sydney. Publicația Guardian Australia a decis să nu publice materialul video.

„Sunt la groapa de gunoi. E un cal, la naiba! Au aruncat un cal în containerul de gunoi, la naiba!”, se poate auzi el spunând în videoclip.

"Sunt șocat de asta, nu e normal. Spuneți-mi, vă rog, dacă greșesc, dar așa ceva nu e normal", a mai spus brbatul care a găsut cadavrul calului.

Ulterior, Jowett a declarat că, în momentul în care a găsit calul, nu a știut că este vorba despre "So You Are", un cal care concurase în cea mai faimoasă cursă din Australia, Melbourne Cup. „Sunt pur și simplu îngrozit de asta”, a spus el.

Antrenorul calului, Bjorn Baker, a declarat că modul în care au fost gestionate rămășițele lui "So You Are" a agravat o pierdere deja devastatoare.

„La fel ca toți cei care au văzut imaginile, sunt profund tulburat de modul în care par să fi fost tratate rămășițele lui So You Are”, a spus el într-un comunicat, adăugând:

„A fost un cal foarte iubit și a meritat să fie tratat cu demnitate și respect după moartea sa. Înțeleg că unitatea medicală REC Equine Specialists investighează circumstanțele și aștept o explicație completă a celor întâmplate.

Gândurile mele se îndreaptă către familia Ramsey, care l-a crescut pe "So You Are", și către toți membrii echipei mele. Pentru ei, acest lucru a agravat o pierdere deja devastatoare.”

Calul s-a îmbolnăvit şi a fost eutanasiat

Dr. Jonathan Lumsden, partenerul coordonator al REC Equine Specialists, unitatea care l-a tratat pe "So You Are" după ce a fost adus cu simptome de colici, și-a cerut scuze „fără rezerve pentru suferința provocată de imaginile distribuite pe rețelele sociale”.

"În ciuda eforturilor susținute ale echipei noastre veterinare, calul nu a putut fi salvat și a fost eutanasiat în mod uman, sub anestezie”, a precizat Lumsden, adăugând:

„După deces, So You Are a fost preluat de furnizorul nostru extern și transportat la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Ar fi trebuit să fie înhumat cu promptitudine și respect.”