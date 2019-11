CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI. Google celebrează CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI cu un Google Doodle special

CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI Fie că este vorba despre ''căutarea libertăţii'' sau de ''vântul schimbării'', unele cântece au rămas gravate în memoria colectivă a celor care au trăit momentul istoric al căderii Zidului Berlinului. Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la acest eveniment, agenţia DPA a compilat o listă cu astfel de melodii. Google celebrează CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI cu un Google Doodle special.



CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI ''Wind Of Change'' (''Vântul schimbării''), de Scorpions: Acest imn emblematic a exprimat perfect spiritul acelei perioade remarcabile şi a catapultat trupa germană de hard-rock din Hanovra spre faima mondială. Lansat sub formă de single după căderea zidului, dar înainte de reunificarea Germaniei, piesa a devenit una dintre cele mai bine vândute din toate timpurile. ''Cântecul exprima o speranţă că în viitor vom fi cu toţii capabili să trăim într-o lume mai paşnică", a declarat ulterior solistul Klaus Meine.



CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI ''Freiheit'' (''Libertate''), de Marius Mueller-Westernhagen: O altă baladă cu o puternică influenţă, imagini intense despre vise de libertate şi dans pe morminte. A apărut iniţial ca piesă inclusă pe un album, în 1987, şi a adus lacrimi în ochii multora când a fost lansată ca single, în 1990. ''La acea vreme nu m-am gândit la semnificaţie'', a spus recent Mueller-Westernhagen. ''Dacă le-a dat oamenilor putere şi speranţă, asta mă face foarte tare fericit'', a adăugat el.



CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI ''Looking For Freedom'' (''În căutarea libertăţii''), de David Hasselhoff: Fostul actor din ''Baywatch'' încă se bucură de popularitatea hitului său din 1989, dar a negat întotdeauna rolul acestuia în sfârşitul Zidului Berlinului. După căderea comunismului, sute de mii de persoane din Est şi Vest au intonat împreună şi şi-au fluturat braţele în aer pe versurile ''I've been looking for freedom / I've been looking so long / I've been looking for freedom / still the search goes on'' (''Am căutat libertatea / Am căutat atâta timp / Am căutat libertatea / Căutarea continuă''.



CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI ''Heroes'' (''Eroi''), de David Bowie: Este greu de supraestimat efectul unui concert susţinut în 1987 de starul britanic în Berlin, înainte de sfârşitul stăpânirii comuniste. Apariţia sa la Reichstag - foarte aproape de zid - a provocat proteste în rândul fanilor care ascultau în partea de est, suprimate violent de forţele de securitate. Într-un comunicat emis după decesul lui Bowie, în 2016, Ministerul Afacerilor Externe din Germania i-a adus mulţumiri ''pentru că a ajutat la căderea Zidului''.



CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI ''Born To Run'' (''Născut să alerg''), de Bruce Springsteen: În 1988, când spectacolele muzicienilor rock occidentali erau încă foarte rare în Germania de Est, Springsteen a fost invitat de Partidul Comunist să cânte pe velodromul Berlin-Weissensee. În timpul concertului său fără compromisuri, el a denunţat ''barierele'', în faţa a peste 160.000 de fani. ''În 1988, Germania de Est era pe cale de schimbare", a scris artistul în autobiografia sa publicată în 2016, ''şi, curând, voinţa reprimată de libertate avea să explodeze''.



CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI ''SOS", de Silly: Lansată pe un album din 1989, această melodie a fost revoluţionară. Versurile sale comparau Germania de Est cu o navă veche putredă care se îndrepta către un recif şi a fost primul album din Germania de Est coprodus de o casă de discuri din Germania de Vest. Piesa - şi albumul - abunda în atacuri voalate la adresa conducerii din Germania de Est.



CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI ''Halb und halb'' (''Jumătate şi jumătate'') de City: Cântăreţul Toni Krahl, absolvent de liceu, a fost arestat din cauza protestului său împotriva înăbuşirii ''Primăverii de la Praga'' din 1968, însă vocea lui a continuat să se facă auzită. La un concert din 1988, un secretar de partid i-a solicitat să nu cânte melodia ''Halb und halb'' din cauza prezenţei în public a liderului est-german Egon Krenz. Krahl le-a spus celor prezenţi la concert că piesa nu va fi cântată, însă a recitat versurile: ''În jumătate de ţară şi în oraşul tăiat / pe jumătate mulţumit cu ceea ce ai / jumătate şi jumătate''.



CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI ''Langeweile'' (''Plictiseală''), de Pankow: Versurile tăioase ale Pankow descriu perfect situaţia politică existentă cu puţin timp înainte de căderea Zidului Berlinului: ''Au aşteptat prea mult / Au sperat prea mult / S-au închinat la bătrâni prea mult timp''. Piesa a apărut pentru prima dată pe albumul din 1988, intitulat provocativ ''Riot in Your Eyes'' (''Revoltă în ochii tăi'').



Pe această listă este loc şi pentru muzică clasică. Interpretarea Orchestrei Gewandhaus din Leipzig a Simfoniei nr. 9 de Ludwig van Beethoven, sub bagheta dirijorului Kurt Masur, merită un loc coloana sonoră a căderii Zidului Berlinului, la fel ca şi Helmut Kohl şi Willy Brandt conducând intonarea imnului naţional în Berlin, la 10 noiembrie 1989, notează DPA.