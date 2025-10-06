Prim-ministrul Rusiei, Mihail Mișustin, a declarat că, până în 2030, "teritoriile ocupate ar trebui să atingă standardul național în ceea ce privește calitatea vieții". Foto: Getty Images

Preţurile energiei electrice din regiunile ucrainene ocupate de Rusia, Doneţk (DPR), Luhansk (LPR), Zaporojie și Herson, vor crește cu 30–50% anul viitor, conform unui ordin al Serviciului Federal Antimonopol din Rusia. Guvernul a planificat să majoreze tarifele la energia electrică pentru gospodării cu o medie de 11,3% începând cu 1 octombrie 2026. Pentru toate regiunile, aceste creșteri vor fi între 7,3% și 11,1%, însă, în regiunea ocupată Zaporojie vor crește cu 31%, în regiunea Herson cu 32,5%, iar în "DPR" și "LPR" cu 50%. Prim-ministrul Rusiei, Mihail Mișustin, spunea în septembrie că, până în 2030, "teritoriile ocupate din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijie și Herson din Ucraina ar trebui să atingă standardul național în ceea ce privește calitatea vieții", scrie Moscow Times.

Cu toate acestea, prețurile rămân departe de nivelurile din Federația Rusă. După creșterea tarifelor, un kWh în regiunile anexate va costa 2,83 și 2,85 ruble în "DPR" și "LPR", iar în regiunile Herson și Zaporijia: 3,62 și 3,72 ruble.

Prețurile în regiunile rusești sunt, în general, mai ridicate: între 4,5 și 7,5 ruble în majoritatea acestora. Cel mai scump kWh este în Ciukotka (12,6 ruble după creștere), Iacutia (10,7 ruble) și regiunea Moscova (9,15 ruble). Doar în regiunea Irkutsk energia electrică pentru populație va fi mai ieftină decât în teritoriile ocupate ale Ucrainei, unde, după majorare, un kWh va costa puțin sub 2 ruble – cel mai mic tarif din Rusia. În Kamceatka, prețul minim per kWh va fi 2,99 ruble, însă acolo există o gamă foarte largă: prețul maxim poate ajunge la 8,91 ruble.

Recent, tarifele din Rusia au crescut semnificativ peste rata inflației. Plata totală pentru locuințe și servicii comunale a crescut cu 11,9% de la 1 iulie și va crește cu 9,9% anul viitor, cu 8,7% în 2027 și cu 7,1% în 2028, conform unei prognoze guvernamentale.

Printre motivele invocate de Ministerul Dezvoltării Economice pentru aceste creșteri accelerate ale tarifelor se numără conectarea teritoriilor ocupate la sistemul unificat de alimentare cu gaze. Aceasta presupune o majorare semnificativă a prețurilor angro la gaze pentru toți consumatorii, inclusiv pentru gospodării, ceea ce, combinat cu necesitatea unor investiții semnificative în sistemul energetic, duce la creșterea prețurilor la electricitate.

Războiul a redus la ruine numeroase așezări din sudul și estul Ucrainei. În Donbasul ocupat lipsesc facilitățile de bază, inclusiv o lipsă severă de apă potabilă (aceasta este furnizată timp de câteva ore la fiecare trei-patru zile). Cu toate acestea, în iunie, Vladimir Putin a cerut ca teritoriile ocupate să fie aduse la media rusească în toți indicatorii-cheie. În septembrie, prim-ministrul Rusiei, Mihail Mișustin, a declarat că, până în 2030, "teritoriile ocupate din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijie și Herson din Ucraina ar trebui să atingă standardul național în ceea ce privește calitatea vieții".