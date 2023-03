Un câine a fost găsit în viaţă la 25 de zile de la cutremurul devastator din Turcia

Câinele a fost descoperit de o echipă de salvare, duminică, după ce a supraviețuit mai mult de trei săptămâni sub o clădire prăbușită.

Câinele a primit apoi tratament la un centru local de salvare unde voluntarii l-au îngrijit.

Nu este singurul miracol, în urmă cu câteva zile, un cal a fost salvat de sub dărâmături, în orașul turc Adiyaman.

A fost salvat după 21 de zile.

? In #Turkey, a dog was found under the rubble 25 days after the earthquake. pic.twitter.com/ieYpacr9GW