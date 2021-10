Furie în Vietnam după ce 13 câini au fost uciși din cauză că stăpânii lor avea COVID-19

Proprietarii câinilor au părăsit vineri provincia Long An pentru a încerca să scape de pandemie. Ei se îndreptau către Ca Mau, când la punctul de frontieră au fost testați și au ieșit pozitivi.

Autoritățile sanitare din regiune au decis să omoare toți câini de teama că aceștia ar putea fi și ei infectați cu coronavirus.

”Nu există nicio dovadă conform căreia câinii pot transmite oamenilor COVID-19, din punct de vedere științific. În consecință, decizia de a ucide câinii nu are o bază ştiinţifică″⁣ şi ″⁣este o acţiune crudă şi lipsită de etică”⁣, afirmă doctorul Tuan Nguyen, profesor de medicină predictivă la Universitatea de Tehnologie din Sydney, potrivit The Star.

A man and his wife managed to bring 15 dogs on motorbikes 350km from Binh Duong to home in Ca Mau but all 15 were put down by local authorities after one of them was tested positive for some virus!The couple also have and are being treated. pic.twitter.com/hep7CNri8U