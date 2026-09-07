Călătoriile în Italia ar putea fi date peste cap de un val de greve: Trenurile se opresc pe 7-8 septembrie. Ce se întâmplă cu zborurile

2 minute de citit Publicat la 16:42 07 Sep 2026 Modificat la 16:42 07 Sep 2026

greva de pe 30 septembrie poate afecta operarea zborurilor chiar dacă acțiunea de protest este limitată la patru ore. FOTO: Profimedia Images

Călătoriile în Italia din luna septembrie riscă să fie afectate de o serie de greve care vor perturba transportul feroviar, zborurile și transportul public local. Angajații din sectorul feroviar din Italia vor intra în grevă începând de luni, 7 septembrie, de la ora 21:00, până marți, 8 septembrie, la ora 21:00, potrivit Euronews.

Una dintre cele mai importante date pentru călători este 30 septembrie, când o grevă națională de patru ore a personalului ENAV și Techno Sky poate provoca întârzieri și anulări de zboruri pe aeroporturile din întreaga țară.

Călătorii se pot confrunta cu perturbări și în orele dinaintea începerii grevei, precum și după încheierea acesteia, din cauza ajustărilor operate în rețeaua feroviară.

La ce să se aștepte pasagerii trenurilor regionale

Pentru pasagerii care folosesc zilnic trenurile regionale există intervale orare în care circulația este garantată. În afara acestora, trenurile pot fi anulate sau pot înregistra întârzieri.

În zilele lucrătoare, serviciile garantate circulă între orele 06:00-09:00 și 18:00-21:00.

În afara acestor intervale, pasagerii se pot confrunta cu anulări, întârzieri și modificări de traseu în întreaga rețea feroviară națională.

Trenitalia le recomandă călătorilor să verifice starea trenului înainte de plecare, fie în aplicația companiei, fie pe site-ul oficial.

Sunt afectate și trenurile de mare viteză

Greva afectează și trenurile de mare viteză Frecce, precum și trenurile Intercity. Spre deosebire de trenurile regionale, acestea nu beneficiază de intervale orare cu circulație garantată.

Din acest motiv, pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp situația cursei lor.

Călătorii care au programate zboruri în Italia miercuri, 30 septembrie 2026, trebuie să se pregătească pentru posibile perturbări în cursul după-amiezii. Registrul oficial al grevelor al Ministerului italian al Infrastructurii și Transporturilor indică o grevă națională de patru ore a angajaților ENAV și Techno Sky, programată între orele 13:00 și 17:00, ora locală.

Zborurile ar putea fi date peste cap

Potrivit registrului ministerului, sunt înregistrate separat două acțiuni de protest pentru data de 30 septembrie, care vizează personalul companiei ENAV și personalul companiei Techno Sky. Ambele greve sunt programate în intervalul 13:00-17:00.

ENAV este compania care furnizează serviciile de navigație aeriană în Italia. O grevă a personalului său poate afecta operarea zborurilor chiar dacă acțiunea de protest este limitată la patru ore, prin întârzieri la plecări, modificări ale rutelor și restricții temporare ale traficului aerian. Efectele se pot prelungi și după încheierea intervalului de grevă, pe măsură ce traficul revine la normal.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice în prealabil mesajele și notificările transmise de compania aeriană și să urmărească eventualele modificări ale programului zborului. Pentru cei care au conexiuni scurte prin aeroporturile italiene în intervalul 13:00-17:00, este recomandată o marjă de timp mai mare între curse.