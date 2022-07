Căldură ca-n iad în Marea Britanie. Aeroportul Luton suspendă zborurile iar la o bază militară s-a topit pista

"În urma temperaturilor ridicate de astăzi, a fost identificată o defecțiune de suprafață pe pistă. Inginerii au fost chemați imediat la fața locului, iar în prezent sunt în curs de desfășurare lucrări de reparații pentru a relua operațiunile cât mai curând posibil. Prezentăm scuze pentru neplăcerile cauzate", au spus reprezentanții aeroportului, citați de Sky News.

Ultimul zbor de pe Luton a decolat, luni, la ora 15.07.

Acest aeroport are o singură pistă. Conform Sky News, unele zboruri sunt deviate către aeroporturi din apropiere.

Mai devreme, Marea Britanie a oprit toate zborurile la cea mai mare bază a Royal Air Force - Brize Norton din Oxfordshire - după ce canicula a topit pista de aterizare.

Royal Air Force a suspendat toate zborurile la baza Brize Norton din comitatul Oxfordshire deoarece "pista s-a topit" din cauza caniculei, potrivit unei surse militare citate de presa din Regatul Unit.

Au fost puse în aplicare planuri de urgență pentru a se asigura că nu există niciun impact asupra operațiunilor militare, a declarat o altă sursă apropiată situației.

