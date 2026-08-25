Canada are navele de care americanii au nevoie în Arctica. Ironia lui Mark Carney în plin război comercial cu SUA

Spărgătoarele de gheață sunt esențiale pentru strategia SUA de a-și întări capacitățile în Arctica. Foto: Getty Images

În plin război comercial cu SUA, premierul canadian avertizează că sunt domenii în care Canada deține mai multe capacități și expertiză, de care americanii au nevoie. Mark Carney a atras atenția asupra unor nave despre care se vorbește prea puțin, dar care sunt esențiale pentru SUA, în condițiile în care Washingtonul vrea să-și extindă prezența în zona Arcticii. Prim-ministrul Canadei a ironiza flota americană de spărgătoare de gheață. „Un memento al numeroaselor lucruri de care SUA au nevoie din partea Canadei”, a spus el, potrivit Business Insider.

Premierul canadian Mark Carney a atras atenția asupra unui domeniu în care interesele celor două țări sunt profund legate: spărgătoarele de gheață.

Luni, prim-ministrul Canadei a spus că cooperarea în ceea ce privește aceste nave speciale, care sparg stratul de gheață de pe ape, este „un memento al numeroaselor, numeroaselor, numeroaselor lucruri de care Statele Unite au nevoie din partea Canadei”.

Carney a făcut declarația la o conferință de presă în Quebec, la care a anunțat un contract de 8,3 miliarde de dolari pentru constructorul de nave Chantier Davie pentru a construi șase noi spărgătoare de gheață pentru Garda de Coastă a Canadei.

Carney ironizează flota SUA de spărgătoare de gheață

Premierul canadian a profitat de ocazie pentru a ironiza dimensiunea flotei americane, pe care Washingtonul se grăbește să o extindă pe măsură ce topirea gheții din Arctica deschide noi rute maritime și intensifică rivalitatea în regiune.

„Știți, Statele Unite au câteva de spărgătoare de gheață...și sunt generos când spun asta”, a declarat Carney.

Garda de Coastă a SUA are în acest moment trei nave spărgătoare de gheață și a încheiat contracte pentru construirea a încă 11. În același timp, SUA colaborează cu Finlanda și Canada pentru a-și extinde capacitățile de spărgătoare de gheață și expertiza în domeniu.

Davie Defense, companie care face parte din același grup industrial ca Davie Shipbuilding din Canada, a primit contractul pentru livrarea a cinci dintre aceste nave, dintre care două vor fi construite în Finlanda, iar trei în Texas.

Spărgătoarele de gheață sunt esențiale pentru strategia SUA de a-și întări capacitățile în Arctica, unde oficiali și experți au avertizat că există lacune în ceea ce privește supravegherea, forțele navale, infrastructura și alte instrumente necesare pentru a combate amenințările Rusiei și Chinei, care și-au intensificat activitatea în regiune.

Războiul comercial SUA - Canada escaladează

Declarațiile lui Carney au loc într-un context în care relațiile dintre Washington și Ottawa s-au deteriorat profund din cauza comerțului.

Negocierile pentru un acord SUA-Canada s-au blocat săptămâna trecută, iar SUA a impus tarife de 50% pe importurile canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari începând de sâmbătă. Canada a spus că va răspunde cu tarife echivalente începând cu data de 8 septembrie.

În replică, președintele Donald Trump a declarat luni că taxele vamale pentru automobilele, camioanele, piesele auto și oțelul canadiene vor fi majorate la 50% începând cu 1 ianuarie 2027.