Care sunt cele mai mari 25 de armate ale lumii, după numărul de militari activi. SUA se află abia pe locul trei

Soldați din Rusia, Franța, SUA, China, Iran și Coreea de Sud, în timpul unor parade sau exerciții militare. Surse foto: Hepta / Getty Images

Progresele tehnologice au redefinit felul în care se poartă războaiele în prezent însă, în continuare, numărul de soldați, calitatea instruirii și bugetele pentru Apărare rămân aspecte definitorii în evaluarea forțelor armate ale unei puteri globale.

Pe baza datelor din raportul pe 2025 privind echilibrul militar, elaborat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice, publicația Business Insider a clasificat țările în funcție de dimensiunea armatelor, precizând, acolo unde a fost posibil, bugetul național pentru Apărare (la nivelul din 2024).

Numărul trupelor în serviciu activ ale unei țări include aviatori, infanteriști, marinari, forțe speciale și pușcași marini.

Armatele depind de numărul de militari activi atunci când vine vorba de a câștiga teritorii și a menține câștigurile teritoriale.

În cazuri extreme, armatele pot fi, de asemenea, un instrument de represiune internă, însă un astfel de rol e de natură să le submineze capacitatea de a reacționa împotriva unui inamic extern.

Numărul de militari activi nu este singurul factor care contează atunci când se compară puterea militară între țări.

Forțele active pot fi suplimentate prin recrutări și prin chemarea chemare în serviciu a rezerviștilor.

Analist: Numărul militarilor activi și capacitatea militară a unui stat sunt lucruri diferite

"Numerele au semnificație, dar capacitatea militară înseamnă mult mai mult", punctează Mark Cancian, consilier al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank de politică externă și securitate națională cu sediul în Washington, DC.

Unele țări au mai mulți rezerviști. Aici, pe primul loc se află Vietnamul, cu o rezervă militară estimată la 5 milioane.

Calitatea și viabilitatea rezerviștilor pot varia mult între sistemele bazate pe recrutare și cele bazate pe voluntariat.

"Când te uiți la numărul de rezerviști al unor țări, te uiți adesea la oameni care nu s-au antrenat de 10 sau 20 de ani. Poate fi vorba de un număr mare, dar valoarea lor militară este discutabilă", a precizat Mark Cancian pentru Business Insider.

Forțele paramilitare pot fi eficace în impunerea securității interne, mai ales în sistemele autoritare sau represive însă, ca forță militară, valoarea lor este practic zero, crede analistul citat.

Alți factori care pot influența comparațiile între țări, din punct de vedere militar țin de pregătire, echipament, nivel tehnologic, numărul de nave și avioane de luptă, sistemele de comandă și control și, bineînțeles, de apartenența sau non-apartenența la restrânsul club al puterilor nucleare.

Totuși, chiar și simpla comparare a dimensiunii totale a forțelor active oferă o perspectivă asupra priorității pe care statele o acordă puterii militară.

Clasamentul, în ordine inversă, al primelor 25 de forțe militare active ale lumii, întocmit de Business Insider, în continuare.

Șapte din nouă state ale "clubului atomic" se află și în clasamentul cu cel mai mare număr de militari activi

Locul 25: Irak. Militari activi: 193.000. Bugetul Apărării (2024): 12,7 miliarde de dolari

Locul 24: Maroc. Militari activi: 196.000. Buget: 6.6 miliarde USD

Locul 23: Franța. Militari activi: 202.000. Buget: 64 miliarde USD. Stat nuclear

Locul 22: Japonia. Militari activi: 247.000. Buget: 53 miliarde USD

Locul 21: Arabia Saudită. Militari activi:257.000. Buget: 71,7 miliarde USD

Locul 20: Sri Lanka. Militari activi: 263.000. Buget: 1,4 miliarde USD

Locul 19: Columbia. Militari activi: 269.000. Buget: 7,7 miliarde USD

Locul 18: Mexic. Militari activi: 287.000. Buget: 10,2 miliarde USD

Locul 17: Eritreea. Militari activi: 302.000. Buget: nu a fost comunicat

Locul 16: Turcia. Militari activi: 355.000. Buget: 14,3 miliarde USD

Locul 15: Thailanda. Militari activi: 361.000. Buget: 5,7 miliarde USD

Locul 14: Brazilia. Militari activi: 375.000. Buget: 24,4 miliarde USD

Locul 13: Indonezia. Militari activi: 405.000. Buget: 10,9 miliarde USD

Locul 12: Egipt. Militari activi: 439.000. Buget: 2,8 miliarde USD

Locul 11: Vietnam. Militari activi: 450.000. Buget: 7,8 miliarde USD

Locul 10: Coreea de Sud. Militari activi: 500.000. Buget: 43,9 miliarde USD

Locul 9: Etiopia: Militari activi: 503.000. Buget: 623 milioane USD

Locul 8: Iran: Militari activi: 610.000. Buget: 8 miliarde USD

Locul 7: Pakistan. Militari activi: 660.000. Buget: 8,4 miliarde USD. Stat nuclear

Locul 6: Ucraina. Militari activi: 730.000. Buget: 28,4 miliarde USD

Locul 5: Rusia. Militari activi: 1.134.000. Buget: 120,3 miliarde USD. Stat nuclear

Locul 4: Coreea de Nord. Militari activi: 1.280.000. Buget: nu a fost comunicat. Stat nuclear

Locul 3: Statele Unite ale Americii. Militari activi: 1.316.000. Buget: 968 miliarde USD. Stat nuclear

Locul 2: India. Militari activi: 1.476.000. Buget: 74,4 miliarde USD. Stat nuclear

Locul 1: China. Militari activi: 2.035.000. Buget: 235 miliarde USD. Stat nuclear

Merită remarcat că, din cele nouă state cunoscute ca deținătoare de arme nucleare, șapte sunt în topul de mai sus, pozițiile 1-5 fiind ocupate de țări dotate cu bombe atomice.

Celelalte două state nucleare care nu figurează în topul celor mai numeroase armate sunt Marea Britanie și Israel.