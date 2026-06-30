Cargobotul cu mitraliere: Rușii au ajuns să-și înarmeze navele comerciale care trec prin Marea Baltică

Cuib de mitralieră instalat pe un vas comercial al Rusiei, care transportă gaz natural lichefiat (GNL), imagine postată de Poliția estonă de Frontieră. Sursa: X/Russia Maritime Watch

Estonia a publicat imagini care arată mitraliere și saci de nisip amplasați în posturi de tragere protejate instalate pe o navă rusească care transportă gaze naturale lichefiate (GNL), relatează marți Reuters, preluată de Agerpres.

Imaginile datează din primăvară, când nava rusească trecea prin zona de responsabilitate a Estoniei, a declarat un reprezentant al poliției de frontieră estone.

Metanierul - carbogotul folosit la transportul de de GNL - în cauză este Mareșal Vasilevski, navă aflată în proprietatea Gazprom Flot LLC, o filială a Gazprom. Această navă a efectuat de la începutul anului 2025 patru curse între un port din apropierea orașului rus Sankt Petersburg și exclava rusă Kaliningrad.

Prezența personalului înarmat la bordul navelor comerciale este o practică des întâlnită în cazul traversării unor zone cu risc de piraterie, dar este ceva neobișnuit pentru o zonă sigură, precum Marea Baltică.

Russia is now equipping civilian ships with machine guns.



Pictured: the LNG carrier Marshal Vasilevsky, photographed by ?? @Politsei in the Baltic Sea. pic.twitter.com/eyBNjfoL88 — Ambassador Jonatan Vseviov (@vseviov) June 29, 2026

Instalarea unor posturi de tragere pe transportatorul de GNL Mareșal Vasilevski rezultă probabil din teama Moscovei față de acțiuni de sechestrare întreprinse de state occidentale, după ce de la începutul anului Franța și Regatul Unit au sechestrat nouă petroliere din așa-numita flotă-fantomă folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE și SUA încearcă să le împiedice prin sancțiuni.

Compania Gazprom Flot este supusă sancțiunilor impuse Rusiei de către UE după invazia în Ucraina, iar nava Mareșal Vasilevski se află explicit pe lista de sancțiuni a Regatului Unit, Australiei și Canadei.

Totuși, această navă nu intră în categoria „flotei din umbră” (sau „flotă fantomă”) a Rusiei, adică nave care folosesc pavilioane de conveniență și au adesea proprietari neclari. Mareșal Vasilevski navighează la vedere sub pavilion rusesc, astfel că nu ar putea fi interceptată sub pretextul arborării unui pavilion fals, cum s-a întâmplat cu petrolierele sechestrate de Franța și Regatul Unit.

Photos reportedly taken in May 2026 by Estonian Border Guard personnel appear to show the Russian-flagged Marshal Vasilevskiy (Gazprom, IMO 9778313) fitted with protected positions housing 12.7 mm Kord heavy machine guns (effective range: approximately 2 km).



If confirmed, what… pic.twitter.com/KDuxjr9tbI — Russia Maritime Watch (@RFNOSBlog) June 29, 2026

Un alt motiv al deciziei Rusiei de a recurge la măsuri de protecție militară la bordul unor nave comerciale este teama de atacuri ucrainene cu drone, după ce la începutul lunii martie metanierul rus Arctic Metagaz a fost lovit în Marea Mediterană de cel puțin două drone aeriene și trei drone de suprafață lansate de pe coasta Libiei, aparent într-o operațiune specială efectuată de serviciile secrete ale Ucrainei.

„Nu putem permite o blocadă asupra rutelor noastre maritime esențiale. Pe Marea Baltică și Marea Neagră se transportă majoritatea comerțului nostru maritim”, a declarat pe 15 iunie Nikolai Patrușev, consilierul pentru afaceri maritime al președintelui rus Vladimir Putin, adăugând că Rusia trebuie să dispună de „capacitatea de a contracara întregul spectru de amenințări”.

De asemenea, o fregată rusă, Amiral Grigorovici, a escortat recent în apropierea Regatului Unit petroliere din flota fantomă a Rusiei, măsură la care Moscova a afirmat că a recurs pentru a preveni noi acte de „piraterie” din partea statelor occidentale care au interceptat și sechestrat astfel de petroliere.