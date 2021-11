Carnagiu la spitalul din Kabul: cele două explozii au ucis cel puțin 25 de oameni și au rănit alți 50

Atentatul a vizat spitalul Sardar Mohammad Daud Khan, cel mai mare spital militar din Afganistan, cu aproximativ 400 de locuri. Au avut loc două explozii, exact la intrarea în instituția sanitară.

Bilal Karimi, purtătorul de cuvânt al talibanilor, a declarat că imediat după bubuituri, a urmat un alt atac, condus de grup de oameni înarmați. Patru dintre atacatori au fost uciși de forțele de securitate talibane, iar un al cincilea a fost capturat, a spus el.

Atentatul nu a fost revendicat imediat, dar operațiunea este una tipică atacurilor complexe organizate de Statul Islamic. Acesta a venit după un șir de bombardamente asemănătoare ale grupului terorist, care a devenit cea mai mare amenințare la adresa controlului taliban în Afganistan.

Un oficial de securitate taliban, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că cel puțin 25 de persoane au fost ucise și mai mult de 50 au fost rănite în atac. Totuși, până în prezent nu a fost confirmat oficial niciun număr de victime, scrie Reuters.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un nor de fum, deasupra spitalului unde au avut loc exploziile. Oamenii prezenți în împrejurimi au spus că cel puțin două elicoptere au survolat zona în timp ce atacul a continuat.

Afghan Taliban: Smoke rises as Taliban security force rush to Kabul blast site:Afghan Taliban security force rushes through traffic after explosions and gunfire were heard near a Kabul military hospital. Smoke seen rising in a distance. pic.twitter.com/Btp93HRO5l