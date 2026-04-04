Cartonașele Pokemon au devenit noua țintă a hoților: “Valorează zeci de mii de dolari și le bagi literalmente în buzunar”

Piața cartonașelor Pokemon a explodat în ultima perioadă și, odată cu acest fenomen, are loc o creștere a jafurilor la nivel mondial. Numai în acest an, zeci de magazine de obiecte de colecție din Las Vegas și New York City până la cele din Vancouver, Canada și Nottingham, Anglia, au fost lovite de jafuri, prejudiciul cărților furate fiind de peste 500.000 de dolari, potrivit CNN.

„Țintirea magazinelor pentru aceste cărți (Pokemon) este în creștere. Este o îngrijorare atunci când începem să vedem o tendință în așa ceva”, a spus Paul Walker, sergent de poliție în Abbotsford, Columbia Britanică.

El investighează un jaf la un magazin de cărți din martie, care a dus la furtul de cartonașe Pokemon în valoare de 25.000 de dolari și la pagube materiale estimate la 10.000 de dolari. Hoții sunt încă în libertate. Walker a spus că analiștii criminaliști analizează piețele unde ar putea fi vândute cărțile.

Valoarea cartonașelor Pokemon, care s-a dublat în ultimul an, le face o țintă atractivă. Dar natura lor compactă le face un jaf profitabil cu un efort relativ mic.

„Hoții pot lua o mână de cărți, care pot reprezenta mii sau zeci de mii de dolari, și le pot pune literalmente în buzunar”, a declarat Nick Jarman, CEO al Certified Trading Card Association. „Revânzarea este extrem de rapidă. Lichiditatea este mare.”

Victimele nu se limitează doar la magazinele de obiecte de colecție. În februarie, un creator de conținut Pokémon, cunoscut sub numele de PokeDean, a încărcat un videoclip pe YouTube în care își arăta casa în dezordine.

După câteva zile de absență, a ajuns acasă și a găsit rafturi goale. Cutii și sertare din fiecare cameră fuseseră scoase și răsturnate. Laptopul și consolele sale de jocuri au fost lăsate neatinse, a remarcat el.

Singurele obiecte despre care a spus că au fost furate au fost cele mai scumpe cărți Pokémon ale sale.

„Faceți tot posibilul să vă păstrați (cărțile Pokémon) protejate și în siguranță, având în vedere cât de popular este Pokemon în acest moment”, le-a spus el spectatorilor în videoclip. „Există oameni răi care vor să facă astfel de lucruri.”

Creșterea recentă a furturilor ar putea fi legată de perioada premergătoare celei de-a 30-a aniversări a Pokémon în februarie.

Pokémon a fost dezvoltat pentru prima dată de Tajiri Satoshi în Japonia, inspirat de hobby-ul său din copilărie, de a colecționa insecte. Primele jocuri video au fost lansate în 1996, jocul de cărți de colecționare debutând în același an. Cărțile au ajuns în Statele Unite aproape trei ani mai târziu.

De atunci, cărțile de colecționare emblematice ale francizei au crescut în valoare. Valoarea cărților Pokémon a crescut cu peste 145% în ultimul an, cumpărătorii cheltuind 450 de milioane de dolari numai în ianuarie, conform datelor de pe site-ul de analiză a cărților de colecționare Card Ladder. În februarie, influencerul și luptătorul Logan Paul a vândut o carte pentru suma record de 16,5 milioane de dolari.